2018-10-12T04:48:36+03:00
Политика

И снова здравствуйте: приморских «единороссов» возглавила Людмила Талабаева

По мнению экспертов, это вынужденный шаг перед выборами
Артём КАБАНКОВ
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Людмила Талабаева стала сенатором, но все еще сохраняет огромное влияние в крае. Фото: zspk.gov.ruЛюдмила Талабаева стала сенатором, но все еще сохраняет огромное влияние в крае. Фото: zspk.gov.ru
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В Приморском крае продолжается политическая чехарда. В региональном отделении «Единой России» сменился руководитель. На место Валентина Шуматова пришла Людмила Талабаева, давно «прописавшаяся» в Москве.

Свое заявление Шуматов написал 11 октября. Он возглавлял приморское отделение партии с прошлого года.По его словам, на его основном месте работы («единоросс» является ректором Тихоокеанского государственного медицинского университета) слишком большая нагрузка. Он, дескать, попросту не успевает решать все навалившиеся проблемы.

- Работа в партии требует большой самоотдачи, не меньшей требует и ТГМУ. Хотелось, чтобы отделение возглавил человек, который полностью посвятит себя партийной работе, - приводят слова политика в пресс-службе ЕР.

При этом из партии Шуматов уходить не собирается.

Валентин Шуматов решил посвятить себя работе ректора Фото: Олег БЕЛОВ

Валентин Шуматов решил посвятить себя работе ректораФото: Олег БЕЛОВ

Теперь приморских «единороссов» снова возглавит Людмила Талабаева – она возглавляла партию с 2012 по 2016. Сейчас она является членом Совета Федерации и проживает в Москве. Но при этом у Талабаевой остались политические интересы в Приморье. Например, ее ставленники участвовали в недавних муниципальных выборах. Речь идет о поселке Сибирцево Черниговского района. Этой осенью помощница Талабаевой Галина Березовская неожиданно для всех решила побороться за пост местного главы. Гонку она проиграла – но прецедент все-таки есть. Об «огромном ресурсе» сенатора в Приморье говорят и ее коллеги.

– Будем честными: во время губернаторских выборов краевое отделение «ЕР» оскандалилось. Это был полный провал партии. Людмила Талабаева с ее связями – это тяжелая артиллерия. Причин отставки Шуматова, на самом деле, несколько. Но главная, на мой взгляд – это стремление «единороссов» вернуть утраченные позиции в Приморье. Скоро ведь снова выборы, – рассказал «Комсомолке» политолог Алексей Томарев.

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