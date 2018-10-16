2018-10-16T08:35:55+03:00
Общество

Сергей Арамилев: только закон может спасти приморскую шишку

Директор центра «Амурский тигр» рассказал о том, как будет контролироваться рынок дикоросов
Алексей САМУСЬКОВЛюдмила ПАНИНА
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Пока нет закона, рынок дикоросов фактически никем не контролируетсяПока нет закона, рынок дикоросов фактически никем не контролируется
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Как уверял бывший врио приморского губернатора Андрей Тарасенко, в этом году в крае выдался богатый урожай шишки. Год действительно выдался весьма урожайным; в связи с этим в интернете появилось большое количество вакансий шишкаря. Впрочем, в Приморье ищут сборщиков вообще всех даров леса. Сайты объявлений пестрят заманчивыми предложениями дикоросов и продукции, которую делают из них. Что это - бизнес или хобби, средство для выживания или браконьерство - разбиралась «Комсомолка».

В утреннем эфире программы «Что приморцу хороШоу» ведущие обратились с этим вопросом к директору центра «Амурский тигр» Сергею Арамилеву. Он однозначно заявил, что эта деятельность носит исключительно коммерческую направленность, граничащую с браконьерством.

- Сейчас формально есть одно ограничение. По закону каждый человек для личного пользования может собрать до 40 килограмм дикоросов. На практике же все выглядит иначе. Сейчас предприниматели предлагают работу по добыче этих лесных ресурсов. Целые бригады оформляют и отправляют их на двухмесячную вахту в тайгу, - рассказал Сергей Арамилев.

Нередко в погоне за наживой сборщики заходят и на заповедные тропинки. Но здесь вступают в силу другие законы. Любое собирательство в заповедниках (равно как и охота) приравнивается к браконьерству. Так что нерадивым добытчикам шишек и всего прочего за это светит тюремный срок. Однако, кто не рискует - тот шишку не собирает. И это касается не только незаконной добычи на территории заповедников.

Сам процесс сбора сопряжен с немалым риском для жизни и здоровья; шишкарям приходится забираться на самые верхушки кедров. Сорваться оттуда - значит погибнуть. От того и оплата этого нелегкого труда такая высокая. Предприниматели заманивают на таежную вахту, обещая от 50 до 200 тысяч рублей за месяц работы. Можно представить, сколько прибыли с одной бригады в 100 человек получает предприниматель, раз он может себе позволить такую оплату труда. Возникает резонный вопрос - как же они зарабатывают? Кому продают и кто покупает мед, шишку и ягоды?

После сбора дикоросы, как правило, поступают не на приморские прилавки. Они оседают на складах различных фирм, которые продают эту продукцию за границу. В том же Китае шишка пользуется огромным спросом. Некоторая часть урожая грибов, шишки и ягод, конечно, отправляется и в свободную реализацию. Но это малая доля от общего объема добытых дикоросов.

Есть и еще один примечательный факт. Нередко тот же Китай перепродает эту продукцию в Россию - уже обработанную, аккуратно расфасованную. Наценка на такой товар соответствующая. Все это происходит по одной причине: рынок дикоросов в нашей стране никак не регулируется.

- В Госдуме готовится обширный закон о дикоросах, потому что, как выяснилось, нет никаких нормативно-правовых актов, которые бы регулировали вопросы их добычи и продажи. Однако пока этот закон подготовят и рассмотрят в трех чтениях со всеми изменениями и дополнениями, пройдет немало времени, - прокомментировал Сергей Арамилев.

Затем нормативно-правовой акт должен вступить в силу и только потом, возможно, закон начнет работать. Ведь необходимо не просто принять документ. Для его реализации нужны материально-техническая база и соответствующий бюджет. В конце концов, необходим специальный надзор за исполнением закона. Пока вся эта неповоротливая система начнет работать, пройдет еще не один год. И все это время бизнесмены будут продолжать варварски собирать шишку. И значит, будет страдать экология не только Дальнего Востока, но и всей России.

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