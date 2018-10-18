2018-10-19T06:54:41+03:00
Политика

У Олега Кожемяко появился «зелёный» конкурент

Интересно, что лидер партии в Приморье не в восторге от этой инициативы
Оксана КИСЕЛЁВА
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Олег Митволь был заместителем руководителя Росприроднадзора и префектом Северного административного округа Москвы. Фото: ntv.ruОлег Митволь был заместителем руководителя Росприроднадзора и префектом Северного административного округа Москвы. Фото: ntv.ru
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Борец с мутными водами и гей-клубами, бывший префект Северного округа Москвы Олег Митволь хочет баллотироваться в губернаторы Приморского края. Он выступит кандидатом от российской экологической партии «Зелёные». Сам Митволь не является её членом: политик возглавляет общественное движение «Зелёная альтернатива».

Информация о выдвижении опубликована на сайте «Альтернатива» – вместе с подробностями поездки Митволя во Владивосток на прошлой неделе. Бывший заместитель руководителя Росприроднадзора (именно такую должность Олег Митволь занимал в прошлом) встречался с председателем незарегистрированной партии «Свобода и народовластие» Александром Асеевым. Основателем этой партии является уже почивший экс-мэр Владивостока Виктор Черепков.

Асеев напомнил о дружбе между Черепковым и Митволем, их схожести в отстаивания интересов народа, защиты от бюрократии и произвола местных властей.

Руководство «Зелёных» поддержало затею московского политика баллотироваться в Приморье, - подтвердил «Комсомольской правде» председатель совета краевого отделения Андрей Карпов. При этом он ни разу не встречался с Митволем лично, а видел его только по телевизору:

- Я возглавляю отделение партии в Приморье с 2012 года, но действительно никогда не видел его и даже по телефону не общались, - сказал собеседник.

Сам он, добавил Карпов, не собирается участвовать в выборах губернатора, поэтому не считает «господина Митволя» конкурентом:

- У него дочь в Америке живёт, какой он мне конкурент? Не то чтобы я против него, но не в восторге от этой инициативы.

В начале этой недели депутаты Законодательного собрания Приморского края не без дискуссий определились с датой повторных губернаторских выборов. Они пройдут в воскресенье 16 декабря. Первым об участии в них – причём не от «Единой России», а в качестве самовыдвиженца - заявил врио губернатора Олег Кожемяко.

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