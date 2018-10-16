«Давайте не устраивать политическое шоу»: в Приморье ещё раз выберут губернатора

СЕГОДНЯ 06:55 2018-10-16T07:01:11+03:00

На заседании краевого парламента не обошлось без споров коммунистов и единороссов

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Повторные выборы губернатора Приморского края пройдут 16 декабря: за такое решение проголосовали 30 из 35 депутатов, участвовавших сегодня во внеочередном заседании Законодательного собрания. Как сообщает корреспондент «Комсомольской правды», кворум собрали не сразу – заседание началось с задержкой на пять минут.

В повестке было семь вопросов: в том числе согласование кандидатуры нового прокурора Приморья, корректировка бюджета, обсуждение проекта закона «О детях войны в Приморском крае» и назначение выборов губернатора. Очевидный претендент на этот пост – самовыдвиженец Олег Кожемяко – тоже присутствовал в зале. Официально он возглавил регион в статусе врио 27 сентября этого года, а прибыл во Владивосток на следующий день.

Когда перешли к вопросу №2, председатель комитета по региональной политике и защите прав граждан Джамбулат Текиев напомнил: сентябрьские выборы избирком признал недействительными, и повторные нужно назначить не позднее чем через три месяца со дня голосования на основных выборах. Оптимальная дата – 16 декабря текущего года.

Внеочередное заседание Заксобрания Приморья прошло с участием врио губернатора Олега Кожемяко. Фото:zspk.gov.ru

И тут снова – вслед за срывом утреннего заседания думы Владивостока - заявили о себе коммунисты. Член фракции Артём Самсонов сказал, что нет никаких оснований для повторных выборов, так как победитель уже есть – Андрей Ищенко.

- Не понимаю, почему мы не рассматриваем обращения граждан о роспуске избирательных комиссий, допустивших нарушения? Мы не должны назначать выборы, пока не разберемся с этими, - возмутился Самсонов.

Текиев в ответ спокойно пояснил, что если на то будет постановление суда, то депутаты примут соответствующее решение. А пока закон обязывает провести выборы, и нужно уложиться в отведенный срок.

Слово взял также депутат-единоросс Игорь Чемерис:

- Наверно, всегда есть обиженные, когда проигрывают какой-то поединок. Но и проигрывать нужно уметь достойно. И поэтому, если есть какие-то претензии, давайте двигаться в правовом поле. Делать популистские заявления о нарушениях, не имея на то подтверждений, мне кажется, это неправильно. Предлагаю поддержать решение комитета.

Когда Самсонов потребовал роспуска крайизбиркома и четырёх территориальных комиссий, не смог промолчать даже народный артист РФ, худрук краевого драмтеатра Ефим Звеняцкий, который редко участвует в таких дискуссиях. Он попросил фракцию КПРФ не делать популистских заявлений и не апеллировать от имени народа:

- Немножко уже чувствуешь себя неловко от ситуации, которая здесь бесконечно муссируется. Поэтому я – за то, чтобы поддержать решение комитета.

Далее председатель комитета по регламенту, депутатской этике и организации работы Законодательного собрания, единоросс Дмитрий Новиков напомнил, что претензии по поводу проведения выборов были у обеих партий, и всеми спорными ситуациями должен заниматься суд.

- Коллеги, давайте не устраивать политическое шоу из сегодняшнего заседания и назначим уже дату выборов. А там уже народ Приморского края, к которому так часто любят апеллировать наши коллеги из КПРФ, сам решит, кто победит, - подытожил Новиков.

В свою очередь спикер Александр Ролик вынес вопрос на голосование, и 30 народных избранников из 35 присутствовавших высказались «за».

После этого приняли ещё одно решение по избирательной кампании: кандидат на губернаторский пост должен собрать подписи не менее чем в 26 муниципальных районах и городских округах Приморского края. Необходимо, чтобы его поддержали 140 депутатов представительных органов и глав муниципальных образований.