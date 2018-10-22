Крысиные истории: опасные грызуны заполонили одну из школ Владивостока

СЕГОДНЯ 07:55 2018-10-22T08:27:01+03:00

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Одна из владивостокских школ оказалась в эпицентре громкого скандала. Учебное учреждение заполонили крысы. Тревогу бьют все – но решить проблему, кажется почти невозможно.

Речь идет о «Гимназии №1», расположенной на Нерчинской, 32. На прошлой неделе от укуса опасного грызуна пострадал первоклассник. Инцидент произошел в местной столовой. Находится она на цокольном этаже здания, и атмосфера там, мягко говоря, довольно удручающая. В тёмных коридорах не хватает ремонта, всюду ржавчина и грязь. Там-то любопытный малец и встретил крысу. Мальчуган решил познакомиться с грызуном поближе – и побежал к зверьку, позабыв про обед. Крыса на такое приближение отреагировала агрессивно, цапнув малыша за палец.

После этого инцидента вся гимназия буквально встала на дыбы. На учебное учреждение выплеснулся настоящий шквал родительского гнева. Многим детям строго-настрого запретили ходить в столовую. Руководство школы лишь разводит руками: ремонта в здании давно не проводилось, денег нет, и изменить ситуацию просто невозможно. Для самих школьников событие стало поводом для шуток – на днях кто-то даже принёс игрушечного грызуна, чтобы пугать ребят. Как живется школе в крысиной осаде, решил посмотреть корреспондент «Комсомолки».

Родители учащихся детишек самостоятельно фотографировали крысиные следы. Фото: Родители школьников

Укушенный крысой малыш, к слову, угодил во Владивостокскую клиническую больницу №2. Родители других учеников, узнав о произошедшем, сразу наказали детям – к столовке не приближаться на пушечный. Некоторые родители с рвением Шерлока Холмса начали ходить по школе и искать следы разрухи (и жизнедеятельности грызунов). Для этого они даже организовали школьный чат в мессенджере, где делились фотографиями ржавых труб, дыр в полу и крысиных фекалий.

Юлия Екимова, мать ученицы 1 "Б" рассказала корреспонденту «Комсомольской правды», что в школе живёт явно не одна крыса. Удивительно то, что пострадал всего один ребенок; столовая, между прочим, до сих пор открыта для учащихся.

Дырами в полу так же делятся родители между собой в мессенджерах. Фото: Родители школьников

- Мы с родителями дежурим, следим за состоянием гимназии, все видим. Фекалии крыс лежат по всему первому этажу. У нас есть фотографии. Мы написали заявление и в прокуратуру, и в полицию, и в краевую администрацию, и в городской департамент образования. На следующий день после инцидента в другом месте, в умывальнике, нашли крысу. Тут надо вообще всю школу закрывать. А нам говорят, что ничего серьезного не происходит, - рассказала она.

Открытые трубы находятся под умывальниками. Фото: Родители школьников

Пока мы общались, мимо прошла группа школьников. Ребята бурно обсуждали – где, кто и когда видел крысу. Некоторые, стращая одноклассников, тыкали пальцами куда-то в угол, уверяя, что там только что пробежала крыса. Ажиотаж понятен: инцидент с нападением грызуна стал самым громким событием в школе. На вопрос корреспондента «КП» школьники наперебой стали пересказывать уже известные события.

- Нам родители говорят, чтобы мы в столовую не ходили. Я их понимаю, туда вообще надо с автоматом заходить, чтобы от крыс отбиваться, - задорно рассказал один из учеников. Парнишка учится в 4 «Г» и на грызунов в столовой уже насмотрелся.

В самой школе, впрочем, обстановка довольно спокойная. На журналистов местное руководство отреагировало благожелательно. Директор гимназии Елена Артеменко сразу же заверила: после произошедшего в учебном учреждении компания «Эколог» уже три раза провела дератизацию.

- 23 октября у нас состоится очередная проверка Роспотребнадзора. Из компании «ФУД Магистраль», которая поставляет еду, к нам приходил технолог – проверял качество продукции. Мы также успели переговорить с управлением образования администрации Владивостока. С родителями тоже общались. Пока всё у нас упирается в отсутствие капитального ремонта. Мы поднимали старые документы: согласно им, с 1977 года, когда здание построили, здесь так ничего и серьёзно не ремонтировалось, - сетует директриса.

Сначала ремонт проводился в первых классах школыФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Елена Артеменко пришла в школу в 2016 году – тогда впервые за много лет в школе поменяли окна и сделали туалеты на четырёх этажах. Это первый шаг по ремонту здания, который предприняла администрация города. Вторым шагом стал ремонта крыльца и полов на первом этаже. Ремонт также затронул кабинеты первых классов: там для ребят установили интерактивные доски с прожекторами и навели «косметику».

В классах установлены интерактивные доски с прожекторамиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

В планах – ремонт злополучных цокольных этажей. Когда это произойдёт - доподлинно неизвестно. Елена Артеменко надеется, что «крысиная история» ускорит процесс – и в школу, наконец, направят ремонтные бригады.

Сейчас, когда заходишь на цокольный этаж, по коже пробегают мурашки: как будто попадаешь в жилище маньяка из фильма ужасов. Все помещение выложено побитой плиткой. На входе – старенькие раковины. Они соседствуют с поломанной дверью и закрытой кирпичом трубой, торчащей из-под умывальников. Обедают школьники за обшарпанными пластиковыми столами, сидя на таких же стульях. Обстановка больше напоминает дешевую «шашлычку» возле моря.

Умывальник - одно из наиболее нуждающихся в ремонте местФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

- Мы все хотим, чтобы здесь стало более ухоженно. Какие-то деньги нам уже выделили, но я их сиюминутно не могу потратить. Есть процесс закупок, он занимает время. Сегодня мы встречаемся с человеком «Артём-Мебели», мы у этой фирмы будем покупать мебель в столовую, - рассказывает Елена Артеменко.

Цокольные этажи выглядят удручающеФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

Думается, школа будет бурлить еще несколько недель: ни школьники, ни родители, ни руководство о нападении крысы не забудут. Кроме того, школу сейчас ждет масса проверок. Первую из них проведет «Роспотребнадзор».

– Мы изучим наличие договоров на проведение дератизации. Разберемся, как часто такая работа проводится, посмотрим документы. Это стандартная процедура, - рассказала о предстоящем мероприятии глава приморского Роспотребнадзора Татьяна Детковская.

Дети обедают в школе за пластиковыми столамиФото: Александр ВАСИЛЬЕВ

«Комсомольская правда» - Владивосток» продолжит следить за ситуацией.

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