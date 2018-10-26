Хэллоуин во Владивостоке 2018: афиша главных вечеринок и праздничных мероприятий

СЕГОДНЯ 01:30 2018-10-26T02:03:38+03:00

Во владивостокских заведениях готовят насыщенную программу для тех, кто собирается быть ужасно красивым Фото: Евгения ГУСЕВА

«Комсомольская правда» представляет нашим читателям, где лучше всего отдохнуть в мрачные дни

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Праздник мистических сил, тьмы и ужасно прекрасных нарядов отпразднуют во Владивостоке в ближайший уикэнд. Традиционно хэллоуин отмечают с 31 октября по 1 ноября, но в этом году он выпадает на рабочий день. Кому оно надо - отмечать расочный и весёлый праздник в середине рабочей недели? Понятно – никому. Поэтому с пятницы по субботу в краевом центре развернётся множество жутко интересных развлекательных программ. Вечеринки пройдут во многих заведениях приморской столицы.

«Комсомольская правда» подготовила список вечеринок, на которые стоит обратить своё внимание. Так что успейте найти наряд да пострашнее, а если вы ещё не успели это сделать – можно подглядеть в наш материал о владивостокскиз магазинах, где продаются хэллоуинские костюмы.

Halloween Speaking Club. Фото: vl.ru

Для тех, кто вместо громкого и шумного общества предпочитает находиться в атмосфере спокойствия, да ещё и любит поговорить на английском языке, как раз отлично впишется в тусовку Halloween Speaking Club.

Чего ждать?

Организаторы обещают похоронную атмосферу, наиужаснейшие угощения и жутчайшие напитки, душераздирающую музыку (в хорошем смысле, конечно же) и даже много чего другого. Центральной темой сборища станут леденящие кровь беседы на английском языке.

А сколько стоит?

Вход: 300 руб, а для членов клуба «Vladivostok Education Group» – бесплатно.

Куда и когда идти?

Сборище состоится 26 октября в офисе Всех Святых «Vladivostok Education Group», по адресу Жигура, 26а. Начало с 19.00 окончание в 20.20.

Halloween Freak Show. Фото: vl.ru

Желаете отметить праздник в обществе таких же фриков, как и вы? Любите странные наряды, ходите жуткой походкой девочки Садако и резко появляетесь из темноты, как Фредди Крюггер? Тогда вам стоит посетить Halloween Freak Show.

Чего ждать?

Очень мрачного костюмированного шоу с невероятными трансформациями, эпатажными музыкантами и пробирающей до костей от ужаса развлекательной программой. Заинтересовало? Главное - перед выходом из дома убедитесь, что на вас надет мистический костюм, ваше тело покрыто устрашающим гримом, а внутри вас бьётся ужасно хорошее настроение.

А сколько стоит?

Нисколько – вход бесплатный.

Куда и когда идти?

Бар «Шибер» по адресу Павленко, 6. Царство ужаса и страха воцарится там на целых два дня - 26 и 27 октября. Начало в 22:00.

Halloween Party. Фото: vl.ru

Отполированный деревянный стол на большую компанию, музыка, бар и ужасно вкусная кухня - да, может это не так жутко звучит, но определённый мистицизм тут точно есть. Уже интересно? Тогда вам стоит посетить Halloween Party.

Чего ждать?

Таинственных совпадений, мистических событий и веселящего ужаса. Для гостей мрачной ночи подготовлены специальные акции и подарки. Те, кто придёт ещё и в костюме - вдобавок ко всему получат бонус. После всех развлекательных программ вы сможете ужасно (а как же ещё?) танцевать под вечерний DJ-сет.

А сколько стоит?

Вход: 450 рублей, а после 24:00 - можно проходить бесплатно.

Куда и когда идти?

БР «Ханс» на Адмирала Фокина, 25а, 26 и 27 октября. Начало с 21:30.

Happy Halloween. Фото: Picbear

Никогда не желали побывать в гостях у ведьмы? А ведь это может быть очень даже интересно, особенно в преддверии празднования хэллоуина. Если же у вас всё-таки хватит смелости, то вам уже пора собираться на Happy Halloween.

Чего ждать?

Ни много ни мало самого жуткого вечера в этом году! По крайней мере, именно это обещают организаторы. Придавать вечеру мрака будет диджей с тематической музыкой и заполненная хэллоуинскими угощениями кухня. Напиток вечера - кровавый коктейль. Особенно порадуются те, кто придут в костюмах - для них организуют специальную фотозону.

А сколько стоит?

Проходите так - вход бесплатный.

Куда и когда идти?

Кафе «Хохлома» на Посьетской, 20. Дни празднования - 27 и 31 октября в 18:00.

Halloween Party. Фото: vl.ru

Если у вас выдалась тяжёлая неделя, никуда не хочется, а ещё хуже – просто не получается отправиться, то насладиться атмосферой хэллоуина можно и после праздника. В следующую субботу состоится супер-музыкальная Halloween party.

Чего ждать?

Очень разносторонней вечеринки. Да, конечно атмосфера ужаса здесь на первом месте, но приходить можно в костюмах без строгой привязки к празднику. Оформление, впрочем, выдержат тематическое. Изюминкой на станет выступление 6 разноплановых групп. Гостей порадуют Holy Smoke, GSTFC (Ghostface), Дети Indigo, Sun in core, SmartFartBand и Vertigo. А ещё пройдут конкурсы с призами, в том числе и за лучший наряд.

А сколько стоит?

Проход в клуб и завязывание на руке заветной ленты вам обойдётся в 250 руб.

Куда и когда идти?

Ночной клуб «Водолей» по адресу Суханова, 3. Дата: 3 ноября с 22:00.

Halloween Ozzy Bar. Фото: vl.ru

ozzy_bar Halloween Ozzy Bar

Любите байкерскую тематику и призрачный гонщик ваш любимый персонаж? Halloween Ozzy Bar – определённо ваш выбор, потому что здесь вы в полной мере соприкоснётесь с темой ночных гонщиков и рёва моторов.

Чего ждать?

Как минимум хорошую музыку, под которую ваши бесы полезут наружу (особенно на утро). Разжигать демонов внутри вас будут такие DJ как Lucas, ZED, SKY, Medved'.

А сколько стоит?

Деньги на вход можете оставить при себе – проход бесплатный.

Куда и когда идти?

Ozzy Bar на Алеутской, 14а 3 ноября. Начнётся мрачный вечер в 22:00.