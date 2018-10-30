Приморье не утихает после обрушения моста

СЕГОДНЯ 05:57 2018-10-30T05:57:27+03:00

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Случившаяся в Приморье трагедия на Осиновском мосту стала одной из тем утреннего обсуждения на радио «Комсомольская правда»-Приморье» в этот вторник. Активно откликнулись слушатели из Уссурийска, Находки и других населённых пунктов: называли мосты, которые также находятся в аварийном состоянии и требуют срочного ремонта.

На прямую связь с ведущими во Владивостоке вышел и глава администрации Михайловского района Владимир Архипов. Он уточнил, что большинство мостов в регионе – как краевого, так и районного подчинения - построены в 60-70 годы прошлого века. Аварийным был и мост краевого значения у села Осиновка.

- Обследование было, и там стояло ограничение по скорости. Понятно, что машины там ходили. Но случилось так, что конкретно эта шла с большим перевесом. Сам большегруз весил 16 тонн, и картошка – 38 тонн, итого – 54. Если бы, конечно, не тормозил…а то, скорее всего, тормознул на мосту, и мост потянуло. Уже были такие инциденты, не первый мост упал, - отметил Архипов.

Ранее в СМИ попали другие цифры: допустимая нагрузка на мост составляла 20 тонн, а фура весила 27 тонн. Водителя сразу же задержали. Против него возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц».

Сегодня на вопрос ведущего Ильи Кузнецова, как отреагировали жители Михайловского района на случившееся в пятницу, собеседник ответил:

- Конечно, это - трагедия не только нашего района или края. Думаю, что она всколыхнула всю страну. Потому что мост обвалился – это одно, но то, что погибла мать с ребёнком – это, конечно, большая трагедия и для семьи, и для всех жителей.

Владимир Архипов напомнил также, что вскоре после обрушения конструкции и гибели двух жительниц Арсеньева приезжал врио губернатора Олег Кожемяко.

- Собрали комиссию по чрезвычайным ситуациям, обозначили задачи – что надо делать и как минимизировать нагрузку на населённый пункт. Сейчас получается, что основная масса автомобилей пойдёт по одной из улиц села Осиновка. Поэтому приняли решение заасфальтировать участок дороги по самому населённому пункту – чтобы не было пыли. Также проведём освещение на этой улице и сделаем пешеходные переходы – чтобы проживающим там людям было комфортно и безопасно. Работа уже идёт, она началась на следующий же день после трагедии.

Протяженность объездной дороги, по данным администрации Приморского края, составляет 3,5 километра. Её обустройством занимаются сотрудники «Примавтодора».