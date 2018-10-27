По факту смертельного ДТП на мосту через Осиновку возбуждено уголовное дело

СЕГОДНЯ 11:41 2018-10-27T11:42:05+03:00

Изменить размер текста: A A

В Приморье следователи возбудили уголовное дело в отношении 49-летнего водителя Volvo. Мужчину подозревают в нарушении правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух лиц.

По версии следствия мужчина выехал на автомобильный мост, находящийся в зоне действия дорожного знака 3.11 (ограничение массы). Из-за чего произошло обрушение мостовых пролётов. Фура скатилась в обратном направлении и зажала иномарку Mazda Demio между опорой моста и полуприцепом Volvo. В салоне легковушки находились женщина-водитель водитель и её малолетний ребёнок, обе погибли на месте.

В настоящее время по уголовному делу назначены судебные эксперты, в том числе автотехническая и строительно-техническая. Также в ходе расследования будет дана правовая оценка действиям (бездействию) должностных лиц, ответственных за эксплуатацию мостов.

Врио Губернатора Приморского края Олег Кожемяко распорядился оказать материальную помощь родственникам погибших.

Напомним, 27 октября на пятом километре автодороги Осиновка — Рудная Пристань обрушились два пролета моста. В этот момент по нему ехала груженая фура и легковой автомобиль Mazda Demio. В момент обрушения прицеп большегруза откатился назад и зажал иномарку.

Объезд поврежденного участка возможен по автодороге Осиновка—Кремово—Нефтебаза. Водители, едущие по федеральной трассе А-370 «Уссури» Хабаровск—Владивосток, могут съехать на нее на перекрестке 618-го километра. Водители, двигающиеся по дороге Осиновка—Рудная Пристань, — на пятом километре.