Царство вечной сырости: школа во Владивостоке со страхом ждет приближения холодов

СЕГОДНЯ 10:19 2018-10-31T10:42:00+03:00

Зданию уже несколько лет требуется срочный ремонт - но денег на это нет

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В редакцию «Комсомольской правды» обратились родители учеников владивостокской школы №40 (Толстого, 54). Учебное заведение уже несколько лет нуждается в серьезном ремонте. На носу – зима, и непонятно, сможет ли школа пережить очередной холодный сезон.

Ведра и тазики

Проблема в «сороковой» серьезная: там много лет течет крыша. Кровля школы больше напоминает решето. Во время каждого более-менее сильного дождя весь четвертый (последний) этаж начинает заливать. Та же самая картина наблюдается, когда начинает таять снег.

Последствия дождейФото: Артём КАБАНКОВ

В классах, в коридоре учителям приходится выставлять ведра и тазики, чтобы туда капала вода с потолков.

– Эта проблема у нас уже лет пять-семь точно. И сама школа, и родительские комитеты неоднократно обращались в самые разные инстанции. Ответ всегда один: нет денег. Там нужна очень крупная сумма, которую просто неоткуда взять. Все, на что хватает денег – это временные заплатки на крыше, своего рода «ямочный ремонт». Но помогает это ненадолго, – рассказывает корреспонденту «КП» Виктория, мать одного из учеников школы.

От наводнения спасаются ведрами и тазиками. Вот, например, августовское фото

В школе приходится делать постоянный косметический ремонт. Оно и понятно: разводы, остающиеся на потолках и стенках, нужно как-то замазывать. Впрочем, помогает это не то чтобы очень: в некоторых кабинетах по стенам ползет грибок. С ним, конечно, борются – но после каждого дождя все возвращается на круги своя. За все 34 года, что стоит школа №40, ее ни разу толком не ремонтировали.

Вечная сырость

Кабинет учительницы биологии Марины Склянчук заливает во время каждого дождя. Особенно сильно помещению досталось во время августовских тайфунов – «Сулик» и «Джеби».

– Из-за того, что все течет, у нас вечная сырость, грибок. Во-первых, это представляет серьезную угрозу для здоровья учеников. Во-вторых, из-за этого само здание буквально начинает разрушаться. Искривляются оконные рамы, например. А во время заморозков из-за этого начинают рушиться стены. Вода попадает в трещины, замерзает, расширяется… Итог, я думаю, понятен. Сколько еще здание школы продержится в таких условиях, сказать трудно, - сетует учительница.

Владивосток, школ №40. Август 2018. Снова дождь. Снова потоп.Дырявую крышу в учреждении не могут отремонтировать уже несколько лет

Новый зимний сезон в школе ждут с тревогой. Переживет ли здание заморозки и снегопады в этом году - сказать не может никто. Здание до сих по не просохло после дождей. Что с ним произойдет после того, как ударят морозы - можно представить.

А вот как выглядит кабинет ИЗО - ему в этом году досталось, наверное, сильнее всего. Его до сих пор толком не привели в порядок. Перед началом учебного года классы как могли, очистили от последствий затопления – но до конца это сделать не удалось.

В кабинете ИЗО - грибок по стенамиФото: Артём КАБАНКОВ

Справедливости ради, нужно сказать, что директор школы, Альбина Кольчеманова, проблему с ремонтом здания решает: общается с мэрией, пытается выбить средства на ремонт. Со мной, впрочем, она говорить отказалась наотрез – и вдобавок пригрозила полицией. Мол, натравит стражей порядка, чтобы не лез в дела школы. Чем вызвана такая агрессия – остается загадкой.

Деньги решают всё

Грустная правда заключается в том, что проблемы школы №40 решатся еще очень нескоро. Как рассказали в пресс-службе мэрии Владивостока, в этом году денег на эти цели просто не нашлось.

– Директор обратилась в управление образования в августе этого года. Все деньги на ремонт школ города в тот момент уже распланировали. Они составили 440 миллионов рублей – вдвое больше обычной ежегодной суммы. Так что рассматривать возможность ремонта крыши будут только в следующем году, – пояснила представительница администрации.

Из-за протекающей крыши страдают очень многие кабинетыФото: Артём КАБАНКОВ

Сумму, которую предстоит потратить на ремонт крыши, пока еще никто не просчитывал. Это означает, что весь процесс может затянуться не на один год.

Между тем, вопрос ремонта школы сейчас является вопросом выживания учебного учреждения. Значительная часть финансирования школ – подушевая. То есть чем больше учеников учится в конкретном учреждении, тем больше денег ему выделяется. В «сороковой» - явный недобор: там обучается немногим больше 300 учеников. Рядом находятся сразу несколько крупных школ, и из-за дырявой крыши «сороковая» проигрывает конкуренцию. Если проблема не решится, то детей там станет еще меньше – а, значит, у школы станет еще меньше денег. И так по кругу, до тех пор пока «сороковая» вообще не исчезнет. А это означает, что ремонтировать здание нужно уже сейчас.