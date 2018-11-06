Доехал до Арсеньева? Спасибо, что живой!

СЕГОДНЯ 10:31 2018-11-06T11:27:23+03:00

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Чуть больше недели назад всё Приморье потрясло жуткое происшествие: под весом фуры рухнул очередной аварийный мост. На этот раз в Осиновке. Многотонная машина раздавила в лепёшку малолитражку, в которой находилась молодая женщина с трёхлетней дочкой. Пока что следователи ищут виновных, а Примавтодор уверяет, что днями и ночами чинит объезд злосчастного населенного пункта, корреспондент «КП» - Владивосток» решила проверить: так ли хороша дорога из Владивостока в Арсеньев.

- В Арсеньев мы решили махнуть на праздничные выходные. Чтобы провести время с родными по максимуму, выезжать собрались в пятницу вечером, по окончанию рабочего дня. Рассчёт такой: до темноты успеть проехать как можно большую часть пути - неизвестно ведь, что там за объезд через Кремово - ни разу там не сворачивали.

Удача нам не улыбнулась. Солнце село раньше, чем рассчитывали, так что к повороту на Осиновку мы подъехали уже затемно. Начало пути по грунтовке удивило весьма и весьма неприятно. С утра мы взяли на заметку сообщения, что на этом участке уже кладут асфальт и делают освещение, но… Очевидно, недоделали. Узкая проезжая часть, грунтовка, пыль столбом и слепящий свет от фар «встречки» - слава богу, такое счастье пришлось терпеть недолго: километров пять, не больше. Но страху натерпелись. Впрочем, что говорить. Смотрите сами.

Дорога в Осиновку ночью.Объезд через Кремово

Выходные пролетели быстро. И, чтобы не повторять ошибок, и не подвергаться опасности (ночью выпал снег), из Арсеньева пятого ноября в понедельник выехали пораньше. Когда ехали, обратили внимание, что на мостике через ручей Медвежий Ключ поставили знак ограничения: двадцатитонным машинам уже нельзя. Вечером в пятницу ещё было можно. Быстро сообразили. Только вот вслед за этим самым Медвежьим Ключом, на точно таких же мосточках с синими перилками, знаков уже нет. И до самого Владивостока их нет. Интересно, куда деваться лесовозам, которые до этой точки по разрешённым путям добрались, а тут такой сюрприз? Стоять ждать, пока встретят и разгрузят, по брёвнышку переносить, ручками-ручками? Водители лесовозов, похоже, такими вопросами себя не особо утруждают, потому что мою небольшую машинку на этом отрезке дороги фуры обогнали не один раз. Да и по встречной тоже ехали. Не думаю, что перед тем самым мостом они разворачивались и ехали назад - ширины проезжей части элементарно не хватило бы. Хотя, кто их знает. Может и сознательные.

Доехали в Осиновку. Тот самый поворот при свете дня производит удручающее впечатление. Знаки объезда, игрушки и цветы у стены, дальше дорога и обрыв. Подошли поближе, посмотрели: одинокий рабочий в оранжевой жилетке бродит туда-сюда, что-то жужжит под сломанными опорами, речка шумит. Кто-то проезжает за знаки, останавливается недалеко от сломанной конструкции, выходит, осматривается и уезжает. Вот и мы едем дальше.

Сейчас злополучный мост выглядит такФото: Софья КУЧИНА

А дальше та же грунтовка при свете дня. Нужно отдать должное дорожным службам, часть пути в асфальт действительно закатали. Столбы у дороги стоят, и техника на месте. Тоже у дороги. Наверное, рабочий день закончился. В 17.00. Праздники же.

На встречу нам едут несколько грузовиков. Да, для них здесь явно узковато. Точнее, им-то как раз места хватает, а вот нам приходится щемиться к обочине. Хорошо хоть мостов больше нет по пути.

Фуры гоняют и по объездуФото: Софья КУЧИНА

Около трёх-четырёх километров сквозь пыль и мы, наконец, на трассе. Опять останавливаемся. Делаю несколько фото. Хорошо видно, что автомобили выезжают из песчаного облака: даже днём видимость неважная.

Дальше - без приключений. Два часа и дома. А вот кто-то, наверняка, прямо сейчас в пути. Могу только пожелать ему удачи. На наших дорогах - это самая нужная вещь.