Политологи: Дальний Восток может оживить Бурятию и Забайкалье

СЕГОДНЯ 12:00 2018-11-06T12:01:25+03:00

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Аналогично новой (или большой) Москве на востоке страны теперь есть «Большой ДФО». 4 ноября президент России подписал указ о внесении изменений в список федеральных округов, утверждённый в 2000 году. Пока страна отдыхала три дня, к девяти субъектам Дальневосточного федерального округа добавили ещё два – Забайкальский край и Республика Бурятия.

В группе «Наш Дальний Восток» на facebook.com сейчас проходит опрос среди жителей Владивостока и других подписчиков. Им предложили ответить, как относятся к включению в ДФО ещё двух субъектов РФ – выбрать один из трёх вариантов: безразлично, отрицательно, положительно. Там же можно прокомментировать. На момент публикации этого материала больше всего голосов собрал вариант «безразлично». А среди тех, кто выбрал «отрицательно» - политолог, директор Центра социальных инноваций «Чёрный куб» Юрий Коломейцев. Он так прокомментировал свой выбор «Комсомольской правде»:

- Включение в состав ДФО двух новых субъектов никак не повлияет на экономическую ситуацию в регионе. Изначально федеральные округа создавались для оптимизации управления и укрепления вертикали власти. По идее, они должны были способствовать интеграции субъектов РФ в экономические макрорегионы, подтолкнуть к более гармоничному развитию отдаленных от Центра субъектов, в том числе Дальнего Востока. И, несмотря на то, что с введением федеральных округов многие задачи были решены, большая часть экономических – остались лишь идеями. Таким образом, для жителей субъектов ДФО это вряд ли будет иметь видимое значение, а вот для дальневосточного полпреда ценность и ответственность возрастёт на два субъекта.

Дальневосточный федеральный округ до присоединения Бурятии и Забайкальского края. Фото: lglusi.ru

Кроме политолога из Приморья, по просьбе корреспондента «КП»-Владивосток» также высказались эксперты из Хабаровска, Москвы и Читы. Одни указывают на большие перспективы «большого ДФО», другие – как доктор философских наук, социолог, профессор Тихоокеанского госуниверситета Леонид Бляхер не видят преимуществ такого объединения.

- Считаю, что это – абсолютно пустое действо. Разница только в том, что глава Забайкальского края теперь будет ездить на совещания в другом направлении. Можно, конечно, предположить, что это – начало большого процесса, так как у нас Дальний Восток считается прорывным направлением развития, - отметил Бляхер.

У доктора политических наук, профессора того же университета Илдуса Ярулина – другое мнение:

- Складывается уникальная геополитическая ситуация, когда российский Дальний Восток должен быть укрупнён, и на его территории всё-таки должны действовать новые экономические условия. Поэтому сходные по географическому признаку и по уровню развития территории объединяются, дополняют друг друга. В ДФО могут возникнуть три зоны - то, что сейчас называется макросубъекты. То есть чисто экономические, а не политические образования. Это Тихоокеанская Россия (к Владивостоку подтянутся Сахалин и Камчатка), Северный морской путь с Арктикой (Якутия, Магаданская область, Чукотка) и глубинный, сухопутный Дальний Восток (Хабаровский край, ЕАО, Забайкалье, Амурская область и Бурятия) –горнодобывающий кластер, мощная сельскохозяйственная зона, лес. И, наверно, всё-таки будет возрождение переработки. Вообще складывается достаточно интересный момент и, кроме того, полигон, на котором мы будем апробировать наши взаимоотношения с Китаем, Японией, другими странами АТР. Не случайно сюда зачастили лидеры государств.

Политолог, кандидат исторических наук Олег Кузнецов рассказал:

- В целом это можно оценить как позитивный шаг. О необходимости распространения на территорию Забайкальского края того особого режима, который действует в Дальневосточном федеральном округе, говорили уже давно. И есть шанс, что это позволит укрепить экономику. Другой вопрос, что автоматически это ситуацию не изменит, а лишь создаёт предпосылки для изменения экономической ситуации. А дальше многое будет зависеть от тех усилий, которые будут предпринимать назначенный временно исполняющий обязанности губернатора Александр Осипов и правительство Забайкальского края. Я лично полагаю, что без серьёзного изменения структуры правительства и его персонального состава эти шансы будет очень сложно использовать.

Политолог, председатель наблюдательного совета Bakster group Дмитрий Гусев отметил:

- Присоединение Бурятии и Забайкалья означает несколько моментов, в том числе эти регионы будут вовлечены в экономические процессы, которые идут на Дальнем Востоке. Первая задача – заселить эти территории, а «Дальневосточный гектар» - как раз подходящая программа для переселения нужного количества людей. Во-вторых, идёт процесс создания территорий опережающего развития (ТОР), чтобы регионы могли быстро развиваться, расти. Забайкалье, честно говоря, - регион очень тяжёлый: можно даже сказать, депрессивный. И я думаю, что такое объединение даст толчок развитию этих территорий. Кроме того, предложение врио губернатора Приморья Олега Кожемяко перенести столицу ДФО во Владивосток и то, что по этому поводу говорит полпред Юрий Трутнев – звенья той же самой цепи.

Владивосток - вид на Золотой мостФото: Ксения КРЫМОВА

Политический консультант, директор консалтингового агентства «NPR Group» Дмитрий Фетисов:

- Это нужно всё-таки больше для Забайкальского края и в меньшей степени для Бурятии. Связано это, по сути, с социально-экономическим положением в регионе и попыткой распространить на Забайкальский край все льготы, которые сейчас действуют для Дальнего Востока. Я имею в виду электроэнергию, программу «Дальневосточный гектар» и так далее. Немаловажным фактором является и наличие границы с Китаем: видно, что Кремль планирует какие-то масштабные проекты, и с этой точки зрения для Кремля выгодно, чтобы все регионы, имеющие границу с КНР, находились в одном округе. Что касается Бурятии, то тут, на самом деле, пока ещё непонятно и, скорее всего, опять же связано с какими-то планами Кремля. Включение в Дальневосточный федеральный округ тоже может оживить эту республику.