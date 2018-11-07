«Не догоню, так хоть согреюсь». Андрей Ищенко идёт на выборы губернатора Приморья

СЕГОДНЯ 12:05 2018-11-07T16:09:41+03:00

Политик посетовал: за десять дней ему необходимо собрать 8000 подписей. Эксперты рассуждают, реально ли это, и на что рассчитывает претендент

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Андрей Ищенко сегодня подал документы для участия в выборах губернатора Приморского края, назначенных на 16 декабря. Он выступит как самовыдвиженец, поскольку ранее Коммунистическая партия РФ официально отказалась от намерения участвовать в новой губернаторской кампании.

О своих планах Ищенко поделился на собственной страничке в соцсети Facebook в день годовщины Великого Октября:

- Сейчас я иду на выборы самовыдвиженцем. Я поставлен в неравные условия - за 10 дней мне необходимо собрать 8000 подписей жителей края в свою поддержку и 147 подписей депутатов городских, районных дум и муниципальных комитетов сельских поселений. Мне говорят, что это невозможно. Давайте докажем всей стране, что приморцы способны сами решать свою судьбу.

Лидер приморских коммунистов Анатолий Долгачёв сказал «Комсомольской правде», это была собственная инициатива Ищенко:

- Андрей Сергеевич это действие не согласовывал ни с бюро крайкома, ни со мной как с первым секретарём. Но это - его гражданская воля как гражданина России. КПРФ не препятствует в данном вопросе. С другой стороны, когда пройдут все эти процессы, - учитывая, что он сделал это, не посоветовавшись, - то сядем и будем разговаривать, обсуждать ситуацию. Ничего предательского я в этом пока не вижу. Но, напомню, что партия высказала своё мнение: мы считаем эти выборы бутафорскими, и ни Ищенко, ни любого другого кандидата к ним не допустят. Если он поверил в эту систему - пусть попытает счастья.

Долгачёв напомнил о решении региональной партконференции от 3 ноября - никого не выдвигать на губернаторские выборы 16 декабря. В том числе потому, что в условиях нынешней конкуренции будет сложно пройти муниципальный фильтр.

Сегодня же во второй половине дня во Владивостоке прошли шествие и митинг в честь 7 ноября. Собравшиеся, примерно сто человек с красными флагами, в своих речах время от времени упоминали будущие выборы. Ищенко ни на Светланской улице, ни на центральной площади так и не появился, сообщил корреспондент «КП» с места событий.

По мнению политического обозревателя агентства PrimaMedia Ольги Кишаковской, есть некая непоследовательность в действиях Ищенко, поэтому уловить его мысли, мотивацию со стороны очень сложно:

- Сбор подписей кончается 18 числа. Любой юрист вам скажет: собрать столько подписей за 10-11 дней (да ещё и сделать это качественно), - задача практически невыполнимая. Ни у КПРФ, ни у Ищенко таких ресурсов нет. Я расцениваю самовыдвижение Ищенко как попытку сохранить лицо. То есть он не пройдет регистрацию, а потом скажет: видите, я честно пытался. Не получилось. Это, наверное, попытка реабилитироваться лично после решения КПРФ вообще не участвовать в выборах. Сценарий, по которому Ищенко сможет зарегистрироваться, я не рассматриваю всерьез. Вероятность этого, на мой взгляд, очень небольшая.

Руководитель «Политической экспертной группы» Константин Калачёв считает:

- Когда Андрей Ищенко шёл на выборы от КПРФ, он принимал правила, включающие в себя следование партийной дисциплине. И совершенно очевидно, что, когда он участвовал в выборах первый раз, преодоление муниципального фильтра было бы невозможно, если бы не помощь извне. А сейчас муниципальный фильтр для него в принципе непреодолим. Тогда возникает вопрос: зачем человек идёт на выборы, когда партия решила его не выдвигать? То есть фактически рвёт с партией. Видимо, хочется раскачать ситуацию и есть серьёзные личные обиды, которые не позволяют рассуждать здраво. Позиция - «не догоню, так хоть согреюсь»: пораскачивать протест и, скорее всего, попытаться ещё о чём-то поторговаться. Я даже не удивлюсь, если он торговался до этого, но его притязания не были удовлетворены.

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