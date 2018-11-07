Андрей Ищенко все-таки будет участвовать в выборах губернатора Приморья

СЕГОДНЯ 07:22 2018-11-07T07:23:23+03:00

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Депутат приморского Заксобрания Андрей Ищенко все-таки будет участвовать в выборах губернатора края. Он намерен пойти самовыдвиженцем – как и его главный оппонент.

Сегодня Ищенко сдал в краевой избирком документы для участия. Об этом он сообщил на своей страничке в социальной сети Facebook. Эту информацию также подтвердили в избирательной комиссии.

– Приморцы! В этом сентябре мы доказали себе, что можем изменить ход истории нашего с вами региона! Мы победили, но победу у нас у отобрали. Теперь я призываю вас поддержать меня! – обратился он к жителям региона.

Задача перед кандидатом в губернаторы стоит не из простых. За 10 дней ему нужно собрать несколько тысяч подписей от жителей Приморского края – иначе его просто не допустят на выборы.

Как ранее сообщала «Комсомолка», три дня назад КПРФ официально отказалась от участия в новых губернаторских выборах. Их кандидатом в сентябрьской гонке (итоги которой отменили) был как раз Андрей Ищенко. Во втором туре выборов он практически победил единоросса Андрея Тарасенко. Большинство экспертов оценил шаг коммунистов как «слив» Ищенко. Однако отсутствие партийной поддержки, по всей видимости, не огорчает депутата. Сможет ли он пройти все необходимые для участия в голосовании фильтры – пока не знает никто. Первые пункты для сбора подписей в поддержку бывшего «красного кандидата» откроются завтра.

Примечательно, что основным соперником Ищенко на этих выборах будет Олег Кожемяко - врио губернатора Приморья, который также идет на выборы как самовыдвиженец.