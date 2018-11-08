Амурский или нашенский: Где быть центру Дальнего Востока

СЕГОДНЯ 03:55 2018-11-08T03:56:35+03:00

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Не сказать, что идея врио губернатора Приморья Олега Кожемяко перенести дальневосточную столицу из Хабаровска во Владивосток нова. Обычно она оживает перед выборами. Потом забывается.

Ещё в 2002 году под лозунгом «Владивосток + Артём = столица ДВ» приморцев заманивали на выборы краевого парламента. Десятилетие спустя накануне президентских выборов превратить Владивосток в центр ДФО предлагал первый вице-премьер, уроженец Чукотки Игорь Шувалов. Перед президентской кампанией-2018 в СМИ Приморья снова вбрасывалась та же идея: проголосуете хорошо - столица переедет к вам.

Нынешний случай - не исключение: в декабре Кожемяко предстоят выборы. Его уже поддержал дальневосточный полпред президента, вице-премьер Юрий Трутнев, заявив, что «у Приморья есть существенные основания, чтобы такой вопрос ставить». К 1 декабря полпредство и Минвостокразвития должны подготовить соответствующий доклад президенту. Кожемяко так аргументирует свою идею: Владивосток - «восточные ворота страны», здесь проходит Восточный экономический форум, запущены «драйверы развития» региона. Новый статус, считает он, заставит Владивосток «сохранять лицо» - он станет чистым, нарядным и ухоженным. Трутнев добавил: переезд должен стать «мощным фактором развития территории».

Действительно, Владивосток после саммита АТЭС-2012 активно перетягивает «дальневосточное» одеяло на себя. Здесь построены мосты, новый аэропорт, оперный театр, действует два десятка иностранных консульств, вот-вот откроются филиалы Эрмитажа и Третьяковки. Де-факто Владивосток уже и так, можно сказать, столица. С другой стороны, Хабаровск расположен ближе к географическому центру гигантского региона. Не случайно именно здесь находился офис приамурского генерал-губернатора. Центром Дальневосточного края, 80 лет назад разделённого на Приморский и Хабаровский, тоже был Хабаровск. Вот и генерал Константин Пуликовский - первый дальневосточный полпред - в 2000 году обосновался в Хабаровске.

Владивостоку в последние годы и так грех жаловаться на невнимание. Главная «движуха» - здесь, что куда важнее (в том числе партнёрам и инвесторам извне), чем сомнительный «столичный» статус. Ведь, строго говоря, столица в стране одна - Москва. Хабаровск - всего лишь административный центр ДФО. Но если Владивосток и без офиса полпреда - в моде, то Хабаровск с утратой статуса рискует провинциализироваться. Замглавы Минвостокразвития Александр Крутиков говорит: Приморье при переносе столицы получит 5000 новых рабочих мест. Видимо, речь идёт об аппарате самого Минвостокразвития, полпреда, нескольких окружных главков. Значит ли это, что Хабаровский край потеряет те же 5000 мест? Ещё Крутиков сказал, что перенос столицы «ускорит рост инвестиций в дорожное хозяйство и социальную инфраструктуру» Владивостока. Но охотнее верится в то, что с прибытием чиновничьего пополнения ещё «глуше» станут пробки. А Владивосток - самый моторизованный город страны - и так стоит всегда. Город на сопках, зажатый на полуострове, приспособлен для нормальной жизни куда слабее Хабаровска. Говорю это как житель Владивостока.

Объективно Дальний Восток «бистоличен», чем и объясняется соперничество крупнейших городов региона - Владивостока и Хабаровска. Часть окружных структур базируется в Хабаровске, часть - во Владивостоке. Разделение столичных функций, вероятно, сохранится даже в случае переезда полпреда. К примеру, штаб Восточного военного округа наверняка останется в Хабаровске. Так, может, пусть бы и осталась эта исторически сложившаяся «бистоличность»? Не говоря о том, что социалку, дороги и всё остальное нужно развивать не только во Владивостоке и Хабаровске. Внимания требуют все территории депрессивного Дальнего Востока.

Теоретически поддержку инициативы Кожемяко Москвой можно рассматривать как месть хабаровчанам за то, что единоросса Шпорта на недавних губернаторских выборах одолел жириновец Фургал. Правда, приморцы в сентябре тоже «прокатили» единоросса - врио губернатора Тарасенко, к власти чуть не пришёл коммунист Ищенко. Так что если мстить, то всем сразу - и переносить столицу куда-нибудь в Анадырь или Магадан.

Совершенно понятна позиция Фургала, заявившего о несогласии с идеей Кожемяко. Мэр Хабаровска Кравчук - тоже против. Хабаровчане собирают подписи под петицией на change.org, в которой говорят о «нелепости и ненужности» переноса и призывают чиновников обратить внимание на насущные проблемы обоих городов. Показательно, что пресс-секретарь президента Дмитрий Песков высказался осторожно: «Существует много факторов, которые, наверное, делают весьма вероятной такую инициативу… Но, с другой стороны, есть и иные точки зрения. Сначала всё-таки должна более чётко быть сформулирована позиция на местах, в самом регионе». Так что, может, идею скоро «зачехлят» - до новых выборов.

Перенос центра ДФО - далеко не единственная и не самая грандиозная идея, касающаяся перспектив Владивостока. Учёные Дальневосточного отделения РАН много лет говорят о Владивостоке как о «тихоокеанской столице России». Дальневосточный экономист и географ Юрий Авдеев считает, что с ролью центра ДФО прекрасно справляется Хабаровск, тогда как перед Владивостоком стоит совершенно иная задача: быть восточной столицей страны, её окном в Азиатско-Тихоокеанский регион.

Как бы полемизируя с Кожемяко, Виталий Веркеенко, покидая в октябре пост мэра Владивостока, призвал не соблазняться «красивым лейблом» столицы Дальнего Востока, а вместо этого бороться за статус Владивостока как города федерального значения - этакого восточного Севастополя. Веркеенко напомнил: в год Владивосток собирает 56 млрд рублей налогов, из которых ему оставляют только шесть. Если город получит федеральный статус, его обеспеченность резко вырастет. Правда, пострадает всё остальное полунищее Приморье, лишившись главного донора. Так что едва ли эта идея пройдёт. Вот и Трутнев на днях назвал ее «преждевременной»: давайте, мол, не будем перепрыгивать через несколько ступенек, а для начала сделаем город комфортным местом для жизни.

Пока же Владивосток официально не является даже столицей Приморья - по уставу края это всего лишь «исторически сложившийся административный центр». Депутаты от Владивостока в краевом парламенте полтора десятка лет пробивают соответствующий закон, но наталкиваются на сопротивление губернатора и муниципального лобби. Что вполне понятно: признание города столицей края повлечёт выделение дополнительных денег на исполнение столичных функций. За счёт отнюдь не жирующей приморской глубинки.

Теперь Владивосток пытаются сделать столицей целого федерального округа. Хотя важнее, конечно, не прописка полпреда, а то, что реально делается для территории. Население Дальнего Востока, в том числе Приморья, продолжает таять, и передислокацией чиновничьих штаб-квартир эту проблему не решить.

…Из истории мы помним, что столица Дальневосточной республики переезжала из Верхнеудинска (Улан-Удэ) в Читу. Может, на Дальнем Востоке будет отработана схема кочующей столицы - чтобы никому не было обидно? И если того же Кожемяко завтра отправят в Хабаровск, он сможет попробовать перетащить столицу обратно.