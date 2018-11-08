В Приморье рассказали, кто именно выбросил на свалку надгробия героев Даманского

СЕГОДНЯ 05:16 2018-11-08T05:25:06+03:00

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В Дальнереченске разгорелся нешуточный скандал, связанный с захоронениями пограничников, погибших во время конфликта на острове Даманский. Несколько надгробий героев-пограничников обнаружили на местной свалке. В дело пришлось вмешаться даже администрации края.

Широкую огласку история получила накануне, когда ряд СМИ опубликовали видеозапись с выброшенными на помойку надгробиями. На них читаются фамилии бойцов, погибших в марте 1969 года: старшего лейтенанта Ивана Стрельникова и полковника Демократа Леонова (Героев Советского Союза), начальника погранзаставы Лаврентия Григорьева, старшего лейтенанта Льва Маньковского, старшего лейтенанта Николая Буйневича.

Все они захоронены в братской могиле Героев Даманского – это мемориальный комплекс, установленный в одном из скверов Дальнереченска. Произошедшее вызвало шквал возмущения. Тем более, что уже следующей весной Приморье будет отмечать 50-летие со дня советско-китайского конфликта - а тут такое.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/676804" frameborder="0"></iframe> Могилы героев Даманского на свалке Дальнереченска.Источник: НТВ

Впрочем, ситуация на поверку оказалась довольно безобидной. Речь идет о человеческой непредусмотрительности – не более того. О том, что произошло в Дальнереченске, корреспонденту «Комсомолки» рассказал депутат городской думы Юрий Савенко.

– В Дальнереченске сейчас полным ходом идет реконструкция мемориального комплекса, где захоронены погибшие на Даманском бойцы. Памятник обновляется – в том числе, надгробные плиты. Подрядная организация старые плиты должна была утилизировать. Они особенно не заморачивались: вывезли на свалку, чтобы потом раздробить. Но город маленький, люди все видят. Уже через час начали поступать возмущенные обращения, - объяснил он.

В мемориальном комплексе захоронены Герои СССР. Фото: wikimapia.org

В итоге к делу подключилась городская администрация. Надгробные плиты на машине перевезли на спецплощадку для сохранения (находится на территории мэрии). Решение о дальнейшей судьбе надгробий чиновники приняли быстро. Их разместят в каком-нибудь другом месте, связанном с Даманским – благо, в крае их хватает. Где именно появится новый памятный комплекс, пока думают.

Реставрацией памятника занимается владивостокская компания «Турмалин-Проект». Она единственная подала заявку на тендер, разыгранный краевой Инспекцией по охране объектов культурного наследия. За обновление братской могилы фирма получила 3,5 миллиона рублей.

«Турмалин-Проекту» уже всыпали по первое число. К ситуации даже подключился врио губернатора Олег Кожемяко, который заявил: все виновные наказаны. Все-таки надгробные плиты с могли героев – это не строительный мусор, с ними нужно особое обращение. Даже если они уже не нужны.

Справка «КП»:

Пограничный конфликт на острове Даманский — вооружённые столкновения между СССР и Китаем 2 и 15 марта 1969 года. Всего в ходе столкновений советские войска потеряли убитыми и умершими от ран 58 человек (в том числе 4 офицера), ранеными 94 человек. Безвозвратные потери китайской стороны до сих пор являются закрытой информацией и составляют по разным оценкам от 100 до 300 человек. За проявленную отвагу пятеро военнослужащих получили звание Героя Советского Союза: полковник Демократ Леонов (посмертно), старший лейтенант Иван Стрельников (посмертно), младший сержант Владимир Орехов (посмертно), старший лейтенант Виталий Бубенин, младший сержант Юрий Бабанский.