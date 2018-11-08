ФАС - не указ: В Приморье продолжат открывать торговые точки с дешёвой рыбой

СЕГОДНЯ 07:40 2018-11-08T10:22:20+03:00

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Власти Приморья продолжат работу по снижению цен на популярные у приморцев виды замороженной рыбы. Несмотря на проверку Федеральной антимонопольной службы, врио губернатора края Олег Кожемяко не намерен останавливаться на достигнутом. Не отступать и двигаться дальше рекомендуют и рыбные эксперты. Только для дальнейшего продвижения придётся менять российское законодательство.

Напомним, на прошедшем в октябре международном Конгрессе рыбаков Олег Кожемяко наказал отраслевым ассоциациям заняться снижением цен на рыбу в Приморье. Вопрос этот стоит для края остро. Проживающие на берегу моря люди всегда видят богатый выбор рыбы на магазинных прилавках, да вот только цены на них остаются совсем не маленькими.

1 ноября ознаменовалось победой в движении за снижение стоимости морепродуктов. Три дальневосточные торговые сети, три крупных рыбных перевалочных порта и 12 дальневосточных рыбопромысловых и перерабатывающих компаний заключили соглашение с Росрыболовством и администрацией ПК о снижении розничной цены на самые популярные виды замороженной рыбы. Сразу после этого на прилавках появилась сельдь, треска, минтай, навага, горбуша дешевле на 15 - 30 %. Однако прогремевшая на мажорной ноте новость спустя несколько дней сменилась на минорную тональность.

Рыбные реформы в Приморье не понравились некоторым крупным отраслевым ассоциациями, и они немедля написали обращение в ФАС, сетуя на нарушение закона о защите конкуренции.

Впрочем, на угрозы врио главы региона реагирует спокойно. На встрече с жителями города Фокино выяснилось, что доступная цена на продукты волнует всех.

- Вам удалось договориться с рыбодобывающими компаниями о снижении цен в некоторых магазинах. ФАС усмотрела в этом нарушение. Не планируете ли аннулировать свою инициативу и что в этой отрасли нужно еще сделать по вашему мнению? – спросила во время встречи местная жительница.

О намерении расширять торговые сети с продажей рыбы по доступной цене Олег Кожемяко высказался на встрече с жителями ЗАТО ФокиноФото: primorsky.ru

Глава края ответил: каждый должен заниматься своей работой, и ФАС пусть следит за ростом цен, а не за ограничением роста. По его словам, раньше наценки на рыбу в Приморье находились на запредельном уровне. Первые шаги уже сделаны - несколько торговых сетей согласились снизить стоимость. Теперь же работа продолжится в направлении расширения торговых точек.

Не останавливаться в рыбном вопросе предлагает и президент Ассоциации краевых рыбохозяйственных предприятий Георгий Мартынов. В разговоре с «КП» он напомнил, что ещё в 2015 году президент РФ Владимир Путин поставил задачу перед регионами поставлять россиянам рыбу по доступной цене.

- Если ФАС считает, что снижение цены на рыбу - это противозаконно, значит, у нас законы какие-то не такие. Значит, их надо менять, на те, что позволяют накормить наше население морепродуктами. Что ж это за антимонопольная служба, если она выступает против понижения цен? Это нелепость, - сообщил корреспонденту «Комсомольской правды» Георгий Мартынов.

Позиция Георгия Мартынова: лучше поменять законодательство, чем и дальше продавать рыбу по высокой ценеФото: Максим КАВАЛЕРОВ

Чтобы разрешить спор между краевой властью, ассоциациями и ФАС, Мартынов предложил встретиться всем вместе за столом переговоров. Причём здесь на обсуждении не только стоит вопрос о снижении цены. Есть и другая насущная проблема - введение аукционов на продажу рыбы, за которые давно выступает антимонопольная служба. По его словам, если они всё же появятся, это сразу взвинтит стоимость богатств моря до новой величины.

- Нам важно сейчас дойти в переговорах до того уровня, когда цены на рыбопродукцию снизятся, а доступ к биоресурсам - повысится, - подытожил Георгий Мартынов.

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