Молитесь за меня: Фёдор Конюхов отправляется штурмовать «Ревущие сороковые» на вёсельной лодке

СЕГОДНЯ 07:49 2018-11-09T07:59:47+03:00

Фёдор Конюхов рассчитывает, что его лодка не только красивая, но и надёжная. Фото: Konukhov.ru

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Путешественник Фёдор Конюхов начал последние приготовления к очередному рекорду - одиночному переходу на вёсельной лодке вокруг света. За всю историю экспедиций ещё никому не удавалось пересечь Южный океан и обогнуть мыс Горн подобным образом.

67-летний экстремал накануне встретился со своим земляком из Находки Иваном Воробьёвым, рассказал ему о подробностях одиночного переход на вёсельной лодке вокруг света и пообещал по окончании экспедиции посетить Находку и Приморье.

- Встреча в Москве случилась неожиданно. Я привез Фёдору книгу о яхтсменах Находки и увидел, как он растрогался от подарка и воспоминаний о городе, где прошла его юность, - рассказал корреспонденту «КП» Иван Воробьёв. - Он пообещал обязательно приехать в Приморье и сделать всё, чтобы в городе появилась скульптурная композиция Николаю Чудотворцу.

Путешественник обратился к землякам: Молитесь за меня! Фото Ивана Воробьёва

По словам находкинца, Фёдор производит впечатление очень благостного и умиротворенного человека. Но при этом в нём осталась неистовость путешественника, которая всегда его отличала.

Предстоящая кругосветная экспедиция стартует из порта Данидин в Новой Зеландии, предположительно, в отрезок с 12 по 15 ноября - всё зависит от погоды.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/676979" frameborder="0"></iframe> Федор Конюхов о поездке в Новую Зеландию.

- Я хочу отправиться на весельной лодке через Тихий океан к мысу Горн. Планирую пройти 6 тысяч миль за 120 дней и закончить первый этап на Фолклендских островах. Экспедиция пройдет в три этапа по сезонам. Второй этап - от Фолклендов до Кейптауна. Третий этап пройдет уже от берегов Южной Африки до Новой Зеландии. Соскучился по мысу Горн, по альбатросам, китам и косаткам. Молитесь за меня, - обратился Фёдор Конюхов к своим землякам из Находки.

Путешественник впервые в мире в одиночку намерен пересечь «Ревущие сороковые» широты на вёсельной лодке «Акрос». Все этапы экспедиции рассчитаны на два года.

Экспедиция стартует из порта Данидин в новой Зеландии. Фото: Konukhov.ru

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