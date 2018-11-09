2018-11-09T11:32:57+03:00
Общество

Незаконный вылов и антисанитария: прокуратура Приморья рассказала об итогах проверки «китовой тюрьмы»

Количество нарушений у обосновавшихся в бухте Средняя компаний зашкаливает [видео]
Александр ВАСИЛЬЕВ
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В заточении находится более 100 морских млекопитающих. Фото: R. Philips\TASSВ заточении находится более 100 морских млекопитающих. Фото: R. Philips\TASS
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Многочисленные проблемы обнаружили в «китовой тюрьме» в приморской бухте Средняя после разразившегося скандала на прошлой неделе. До этого казалось бы непреступная база наконец приоткрыла свои тайны. Туда нагрянула прокурорская проверка, и от увиденного гости в погонах разве что не ахнули. Мало того, что вокруг царит антисанитария, так ещё и разрешение на вылов морских млекопитающих выдавались незаконно.

В Приморье продолжаются разбирательства в отношении четырёх компаний (ООО «Афалин», ООО «Океанариум ДВ», ООО «Белый кит» и ООО «Сочинский дельфинарий»), которые обосновались на базе в бухте Средняя (Ливадия, Находкинский городской округ). За каждой из них закреплены несколько десятков морских млекопитающих, а всего в тесноте обитают 90 белух и 11 косаток. Заключённые в воде обитатели морей готовились к продаже за рубеж - ранее организации уже успели продать за кордон 7 чёрно-белых хищников. И выручили от этих сделок 220 миллионов рублей.

В вольерах находится около 90 белух и 11 косаток.Видео: Вести.Приморье

После нападения на зоозащитницу Нину Зырянову в «китовую тюрьму» прибыли сотрудники природоохранной прокуратуры. Они зафиксировали на месте значительное количество нарушений законодательства. Однако самое вопиющее из них - разрешения на вылов косаток для культурно-просветительской деятельности им выдали незаконно.

- По поручению Генеральной прокуратуры и при участии органов государственной власти Приморского края Амурская бассейновая природоохранная прокуратура организовала проверку исполнения законодательства «О рыболовстве и сохранении водных и биологических ресурсов». Разрешения на добычу водных биологических ресурсов организациям выдавали в культурно-просветительских целях. Однако проверки показали, что они такую деятельность не проводят, а это значит, что они получили их незаконно, - сообщили корреспонденту «Комсомольской правды» в Амурской бассейновой природоохранной прокуратуры.

Причём прокурорские представления последуют не только в адрес продавцов косаток. Проблемы ожидаются и у должностных лиц Амурского территориального управления Росрыболовства. Именно в этой структуре и выдавали те самые разрешения на отлов морских млекопитающих.

Также нарушены ветеринарно-санитарные правила. В помещениях для подготовки кормов не проводилась дезинфекция, её даже не делали в контейнерах для хранения замороженной продукции.

На базе находятся отдельные водохранилища для морских млекопитающих. Фото: Нина Зырянова

На базе находятся отдельные водохранилища для морских млекопитающих. Фото: Нина Зырянова

Во-вторых, никто не следил за охраной водных объектов от загрязнения и истощения вод, так что морские млекопитающие не только жили в тесноте. Ещё и прибрежные воды оказались не в самом лучшем состоянии. В-третьих, мормлеки содержались в специальных вольерах, окружённых большой сеткой в бухте Средней. Только вот у всех четырёх компаний отсутствует положительное заключение государственной экологической экспертизы на ведение хозяйственной деятельности в этих водах.

- Территория захламлена отходами, отсутствуют журналы их учёта, нет карантинной зоны для хранения лекарств. К примеру, даже в контейнере для хранения кормов обнаружены отходы, - продолжают перечислять тянущийся список нарушений в пресс-службе.

Уже сейчас прокуратура возбудила административные дела по части 1 статьи 8.45 (Невыполнение требований по оборудованию хозяйственных и иных объектов, расположенных в границах водоохранных зон, сооружениями, обеспечивающими охрану водных объектов от загрязнения, засорения, заиления и истощения вод), статьи 8.2 (Несоблюдение экологических и санитарно-эпидемиологических требований при обращении с отходами производства и потребления, веществами, разрушающими озоновый слой, или иными опасными веществами) и части 1 статьи 8.4 (Нарушение законодательства об экологической экспертизе).

Вдобавок к мерам прокурорского реагирования подключился ещё и Следственный комитет Приморья. Следователи совместно со специалистами так же проверят законность вылова морских млекопитающих и их содержание в неволе.

Сейчас проверка на месте ещё продолжается, и к представителям власти и прокурорам присоединились представители Российской академии наук. Пока остаётся только догадываться, сколько ещё найдётся неприглядной правды про скрывавшуюся ото всех «китовую тюрьму».

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