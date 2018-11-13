2018-11-13T03:42:30+03:00
Общество

Дневник жены бывшего губернатора Приморья: В 1992-м во Владивостоке началась паника, а Кузнецов отсиживался в Лондоне

«КП» публикует откровения Валерии Кузнецовой. Она обвиняет собственного мужа в трусости и изменах [фото]
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Валерия Кузнецова рассказала о тайнах личной жизни экс-губернатора Приморья. Фото: личный архив; Dvfu.ru; Александр ВАСИЛЬЕВ.Валерия Кузнецова рассказала о тайнах личной жизни экс-губернатора Приморья. Фото: личный архив; Dvfu.ru; Александр ВАСИЛЬЕВ.

Патриот Владивостока, неподкупный («Свобода превыше денег»!), открытый всему миру - таким остался в памяти первый постсоветский губернатор Приморья Владимир Кузнецов. Тем неожиданнее откровения бывшей первой леди края Валерии Кузнецовой, открывающей «истинное лицо» своего мужа. Почти четверть века жизни в Америке не принесли женщине счастья. Впрочем, она заранее готова к тому, что её дневник назовут рассказом обиженной, брошенной жены. Свои записи она озаглавила так: «От трусости к подлости, или Жизнь с оборотнем». Как же так получилось, что красивая успешная пара оказалась по разные стороны баррикад?

«А что мне делать под снарядами?..»

Люди часто мне говорили, что я вытащила счастливый билет.

В 15 лет я встретила своего будущего мужа. Я - школьница, он - старшина на флоте.

Суженый мой уверял, что лучше него мне не найти. Через три года мы поженились. За время ожидания Владимир написал мне тысячи писем. Часто они приходили по два в день. Смешно сейчас говорить, но эти письма я храню.

А надо бы сложить из них костёр.

...Когда Кузнецов окончил МГИМО, ему предложили работать в КГБ, и он написал заявление на имя Андропова о приёме на работу.

Из него начали активно готовить резидента, обучали английскому и испанскому. В это время мы жили в Москве на нелегальной квартире под красивой фамилией Высоцкие.

Но через несколько месяцев муж мне объявил, что отказался от карьеры разведчика. Причина оказалась существенной: в программу включили прыжки с парашютом.

- Я боюсь, мне страшно прыгать, - признался мне.

После его отказа работать в Комитете государственной безопасности Москва оказалась для нас закрыта и мы уехали к моим родителям во Владивосток. У нас уже была дочь. Мой дядя - Виктор Дудко, который в то время возглавлял книжное издательство, - устроил Владимира в Дальневосточное отделение академии наук СССР на должность лаборанта, и вскоре - в аспирантуру через своего друга профессора Сергея Крившенко. По ее окончании, написав с грехом пополам диссертацию про минтай и треску, муж мой продвинулся в карьере до заместителя директора института. Молодой, англоговорящий, с харизмой флотского парторга и выпускника МГИМО.

Тут нагрянула перестройка. Выборы председателя крайисполкома. Кандидатуру Владимира Кузнецова выдвинули журналисты. Он умел говорить убедительно.

Депутатам он сказал: «Я обещать ничего не буду». Это понравилось. Значит, честный. Его выбрали.

Дела края лежали полностью на плечах его заместителя Игоря Чернянского, бывшего капитана ледокола, который в отличие от моего мужа не боялся принимать решения. А Владимиру нравились заграничные поездки.

Это были не учения… Май 1992-го. Взрывы арсеналов Тихоокеанского флота. Чрезвычайное положение во Владивостоке. Фото: Pastvu.com

Это были не учения… Май 1992-го. Взрывы арсеналов Тихоокеанского флота. Чрезвычайное положение во Владивостоке. Фото: Pastvu.com

Помню, как в 1992 году начали взрываться военные арсеналы на Второй речке. В городе - паника, объявили чрезвычайное положение.

Муж тогда находился в Лондоне. Я дозвонилась до него и стала кричать, чтобы он срочно возвращался. Он ответил: «А что мне делать под снарядами? Игорь справится». Прилетел из командировки даже адмирал Геннадий Хватов, который в БТР тут же отправился к рвущемуся арсеналу. И только губернатор Кузнецов наблюдал за происходящим из безопасной Англии...

Кстати, еще немного об Игоре Чернянском. Он показал себя человеком долга и чести: оставил должность немедленно после ухода Кузнецова, хотя новый губернатор Евгений Наздратенко и предлагал ему остаться. То есть Чернянский этим шагом показал еще и человеческую преданность. Все ожидали (и я в том числе), что Кузнецов заберет своего заместителя с собой (забегая вперёд, скажу, что у генерального консула есть полномочия по формированию штата сотрудников - и это нормальная практика). До ухода с должности мой муж часто называл Игоря своим другом. Но про эту дружбу он забыл немедленно после отъезда в Америку.

Игорь несколько лет не мог найти работу и умер от инфаркта в 47 лет. Сбережений у семьи не было, хоронили его на деньги однокурсников...

С «преемником» Евгением Наздратенко у Кузнецова отношения не сложились. Фото: Личный архив

С «преемником» Евгением Наздратенко у Кузнецова отношения не сложились.Фото: Личный архив

О том, что муж ходит налево, знали все. Кроме меня

Бесконечные загранкомандировки мужа при общей нищете не могли не раздражать. Неспособность руководить краем стала очевидной, и депутаты инициировали импичмент с формулировкой: «Уволить как несправившегося со своими обязанностями».

Симпатизировавший нам министр иностранных дел Андрей Козырев помог с новым назначением. Так мы попали в Сан-Франциско. Владимир получил пост генерального консула.

К этому времени у нас было двое детей - дочь и сын.

Однажды я сидела в кресле у зубного врача, и она вдруг бросилась ко мне на шею со словами: «Мне так тебя жалко!»

Так я узнала, что у мужа связь с некой Инной К. - переводчицей из Оранж Каунти, на 20 лет его моложе. Об этом знало всё консульство, кроме меня.

Разразился огромный скандал, в который вовлекли нашу 14-летнюю дочь... После этого она с отцом почти не общалась. Встречаясь на кухне, они даже не здоровались. Я думала даже покончить с собой. Меня удержал двухлетний сын и ещё одно обстоятельство. Я начала работать.

Дело в том, что российские дипломаты в то время не шиковали - зарплата мужа составляла около двух тысяч долларов, и это на семью из четырех человек. Плюс моя мама, которая помогала мне с маленьким сыном, и породистый амстафф. Денег хронически не хватало, одежду себе и детям в основном покупала в магазинах секонд-хенд. Дорогие костюмы мог позволить себе только мой муж.

Владимир и Валерия Кузнецовы во время дипломатического приёма в Сан-Франциско. Никто и не подозревал, что дома у этой красивой пары идиллией и не пахнет. Фото: Личный архив

Владимир и Валерия Кузнецовы во время дипломатического приёма в Сан-Франциско. Никто и не подозревал, что дома у этой красивой пары идиллией и не пахнет.Фото: Личный архив

Возвращение нищего дипломата

В консульстве бывали разные люди, в том числе господин N - хозяин крупной строительной компании. Он предложил мне начать у него работать по связям с общественностью с зарплатой в $5 тысяч, и я, разумеется, согласилась.

В это время у мужа закончилась командировка, он попросил развод и уехал в Москву - получать новое назначение и начинать новую жизнь. Я осталась с двумя детьми и собакой буквально на улице.

Вскоре я нашла дом, который уговорила своего шефа приобрести на имя фирмы. Я вселилась туда с детьми и должна была частями выплачивать его стоимость. Дочка пошла в школу, сын - в детский сад. Через полгода раздался звонок - муж попросил пустить его обратно. Работу он не нашёл, а любимая Инна отказалась от нищего бывшего дипломата в пользу состоятельного американца и быстро вышла замуж.

Я сказала: «Возвращайся».

Почему я сделала эту глупость? Во-первых, дети. Во-вторых, мне было его жаль. В-третьих, подумала, что Инна преподала ему хороший урок и он его усвоил. В-четвёртых, моя любовь к Владимиру ещё не умерла.

Конечно, я рассматривала вариант отъезда к родителям во Владивосток. Но на дворе стоял 1997 год - трудные в экономике времена, и зарплату в 5 тысяч долларов я бы едва там нашла. И второе: там правил Евгений Наздратенко, который моего мужа не терпел и много раз об этом открыто заявлял.

Хватит быть альфонсом!..

Когда я сказала Владимиру «возвращайся», надеялась, что мой муж начнёт работать. На следующее утро я пошла в офис, а он остался думать, как жить дальше.

...Он думал девять лет. Ничего не придумал. Нигде не работал, зато каждый день играл в теннис. После своих взлетов в карьере и всех должностей такой образованный и прогрессивный, он оказался никому не нужным.

За это время я купила дом и бизнес, дочь уехала учиться в Нью-Йорк.

По совету моего шефа, который был прекрасно осведомлён об истории с Инной К., дом и бизнес оформили только на меня. Мой шеф сам поговорил с Владимиром и настойчиво посоветовал ему отказаться от права владения домом. Он сказал: «Владимир Сергеевич, вы же понимаете, что это только Лерин дом, заработала его она».

Муж согласился мгновенно. Он же ел с рук этого человека.

И наконец я нашла силы сказать ему в лицо:

- Хватит быть альфонсом!

Конечно, сначала он удивился: жена, которая много лет молчала и только приносила ему деньги, вдруг выразила своё неудовольствие.

Потом обиделся и подался в Чебоксары. Там в это время трудился президентом Республики Чувашия Николай Фёдоров, с которым он познакомился в аспирантуре. Фёдоров взял его советником. И снова - кабинет, квартира, «мерседес» с водителем, почёт и уважение за госсчёт. Флер дорогого парфюма и заграницы, демагогии и демократии превратил его в гофмановского крошку Цахеса, который нравился всем, хотя никто не знал, почему...

Владимир Кузнецов по праву считается одним из тех, кто открыл закрытый порт Владивосток. С тех пор иностранные делегации стали частыми гостями города нашенского. Фото: Личный архив

Владимир Кузнецов по праву считается одним из тех, кто открыл закрытый порт Владивосток. С тех пор иностранные делегации стали частыми гостями города нашенского.Фото: Личный архив

ИЗ ДОСЬЕ «КП»

Выпускник МГИМО Владимир Кузнецов - один из самых ярких региональных лидеров эпохи 90-х. В 1991 - 93 годах - глава администрации Приморского края. Считается, что именно он открыл «закрытый порт Владивосток», продвигал либеральные реформы. Затем, в течение четырёх лет - генеральный консул России в Сан-Франциско. Также трудился советником президента Чувашской Республики и директором Школы региональных и международных исследований Дальневосточного федерального университета. Состоял в партии любителей пива.

В недавно вышедшей книге журналиста Натальи Островской «Владивосток мой и нашенский» Владимир Кузнецов тепло вспоминает день знакомства с Валерией:

- …Однажды нас отправили на картошку в военный совхоз на полуостров Де-Фриза. Я был очарован этим местом. И именно там встретил самую лучшую девушку на свете - она впоследствии стала моей женой.

ПОДРОБНОСТИ

Рафинированный Кузнецов и выпивший Ельцин

Бориса Ельцина мой муж первый раз встретил, когда тот приехал во Владивосток, и они вместе ездили по краю, - вспоминает Валерия Кузнецова. - Тогда компанию им составил Алексей Волынцев - первый секретарь Приморского крайкома партии.

Ельцин у нас гостил дня два, я тогда очень хотела с ним встретиться, но муж строго сказал - график напряженный.

Владимир Кузнецов (в центре в левом ряду), Борис Ельцин, а также приморские учёные и депутаты обсуждают рабочие вопросы. Владивосток, начало 90-х. Глава администрации Приморья любил привечать гостей. Однако Борис Николаевич к нему относился с холодком. Фото: Личный архив

Владимир Кузнецов (в центре в левом ряду), Борис Ельцин, а также приморские учёные и депутаты обсуждают рабочие вопросы. Владивосток, начало 90-х. Глава администрации Приморья любил привечать гостей. Однако Борис Николаевич к нему относился с холодком.Фото: Личный архив

Потом он рассказывал, что по дороге в Находку Ельцин увидел море, захотел искупаться. И, несмотря на возражения окружающих (он был выпивши), полез в море. Борис Николаевич тогдашнему приморскому губернатору сильно не понравился. Возможно, Ельцин это почувствовал, потому что отношения у них не заладились. Рафинированный Кузнецов матами не разговаривал, алкоголь не употреблял. Борис Николаевич, как известно, был совсем другой.

Когда Кузнецов уходил из консульства, то ожидал вернуться в политику. По его словам, президент Ельцин якобы предложил ему должность в правительстве председателя комитета РФ по поддержке и развитию малого предпринимательства. Но эта должность досталась Ирине Хакамаде. Кузнецов объяснил это тем, что Ельцин опять напился.

Продолжение следует.

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