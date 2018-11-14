100 тысяч за Кожемяко: врио губернатора подал документы в избирком Приморья

Врио губернатора Приморья Олег Кожемяко уже готов участвовать в выборах главы региона, которые состоятся 16 декабря. Сегодня утром, 14 ноября, он подал документы в кандидаты на пост руководителя края. Претендент представил в краевую избирательную комиссию необходимые для регистрации документы. В них - больше 100 тысяч подписей. Это своего рода маленькая избирательная кампания, справедливо считают наблюдатели.

- Прежде всего, помогли жители Приморья. Большое спасибо им за оказанную широкую поддержку при сборе подписей. Это значит, что наша совместная работа по наведению порядка в крае и решению самых насущных проблем продолжится, - сообщил сегодня на встрече с журналистами Олег Кожемяко.

По словам врио главы края, сейчас ему предстоит поездка в Партизанский район, Большой Камень, а дальше он увидится с представителями правительства России (в пятницу во Владивостоке ожидают с визитом премьер-министра Дмитрия Медведева). Предстоит серьёзный разговор на тему обеспечения лекарствами социальных групп, которым в первую очередь нужны медикаменты. Однако и на этом Кожемяко не собирается останавливаться. В его дальнейших планах - также поездки по краю.

- Я здесь родился и вырос, и многие меня знают. Часто встречаю своих знакомых. Да, у меня был период, когда я работал в других регионах. Но сейчас рад, что постоянно вижу своих земляков и горжусь тем, что своими действиями смогу им помочь, - отметил Олег Кожемяко.

К слову, в группе поддержки кандидата-самовыдвиженца три известные персоны - Светлана Горячева, Иван Штыль и Юлия Толмачёва. Светлана Петровна знакома жителям края по защите социально-экономических интересов Приморья в Совете Федерации. Иван - спортивная гордость всего дальнего Востока. Призёр Олимпийских игр. Юрист и депутат Юлия Толмачёва давно занимается работой по защите пенсионеров.

Поддержка, которую получил Кожемяко за столь короткий срок после назначения в Приморье, означает реальный шанс победить в первом туре. Такую позицию высказывают эксперты и, в частности, социологи. По их мнению, доверие к Кожемяко выстраивается шаг за шагом. В числе резонансных инициатив претендента на пост губернатора - восстановление системы здравоохранения, соглашение о доступной рыбе, эпопея вокруг системы ЭРА-ГЛОНАСС и так далее.

Кстати, отдельные кандидаты, выдвинутые партиями, также сдали подписные листы. Эту процедуру прошли Роза Чемерис (баллотируется от партии «За женщин России») и Игорь Степаненко («Патриоты России»). Но, всё же, больше всего хлопот у самовыдвиженцев. Кроме обязательных для всех кандидатов подписей представителей органов местного самоуправления («муниципальный фильтр»), они должны получить поддержку населения и сдать в избирательную комиссию чуть больше 7 тысяч подписей (5 % от числа избирателей, зарегистрированных на территории края - минимум 7282 подписи). Поэтому больше 100 тысяч подписей в поддержку Олега Кожемяко - результат достойный, резюмируют политические наблюдатели.

- Ещё первого ноября мы провели своё первое заседание по Олегу Кожемяко и единогласно приняли решение его поддерживать, - сообщил корреспонденту «Комсомолки» председатель общественной организации «Дети войны» во Владивостоке Николай Мозговой. - На следующий же день 420 человек, а это в основном «дети войны», собрались в театре имени Пушкина и высказались в поддержку действующего врио губернатора. Сегодня мы продолжаем его поддерживать, и в числе собранных за него тысячей голосов - там есть и наша лепта. У нас к нему только одни положительные эмоции, потому что он для вас сделал столько за короткое время, сколько за 12 лет ни один губернатор или чиновник не смог сделать.

Напомним, что в Приморье долгие годы десятки политиков и общественных деятелей добивались для «детей войны» особого статуса и преференций. Только вот дальше призывов с высоких трибун дело не доходило. Всё время находились какие-то сложности. Причём особый статус для «детей войны» до сих пор никак не прописан в федеральном законодательстве. Однако с приходом Олега Кожемяко в крае наконец заработал закон «О детях войны», и сейчас люди с таким статусом имеют льготы и получают выплаты.

- Мы активно участвуем в избирательном процессе Приморья и уже встречались с Олегом Кожемяко. На встрече задали вопросы на насущные краевые проблемы и получали на них адекватные ответы. Для нас самое важное, чтобы решались проблемы жителей глубинок и шла помощь социально незащищённым гражданам. К тому же судя по его страницам из жизни, мы точно понимаем, что он подходит нам по духу. Поэтому мы решили его поддержать в сборах подписей. Так что есть и наша частица в том, что он их собрал, - отметил в разговоре с «КП» председатель Исполнительного комитета «Боевое братство» Виктор Донец.