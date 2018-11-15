2018-11-15T08:25:15+03:00
Порты Приморья Владивосток

Наш партнер: Система добровольной сертификации «Экологический стандарт «Чистый порт»

Стандарт «Чистый порт» - это свод простых и понятных правил охраны окружающей среды для морских портов России.
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Стандарт «Чистый порт» - это свод простых и понятных правил охраны окружающей среды для морских портов России. Он объединил в себе требования природоохранного законодательства, опыт экологов и наилучшие доступные технологии в области борьбы с пылением.

За основу Стандарта были приняты мировые практики зелёной стандартизации, которые специалисты экологического Фонда «Чистые моря» адаптировали под реалии перевалки сыпучих грузов.

Правила применения Стандарта «Чистый порт» прошли проверку на соответствие законодательству РФ и утверждены Росстандартом. Они содержат исключительный перечень требований к системе экологического менеджмента порта, к набору пылеподавляющего оборудования, к технологическим операциям, комплекту разрешительной документации, объемам мониторинга и производственного экологического контроля и ряд смежных требований.

Объектами сертификации стандарта «Чистый порт» являются морские порты, готовые добровольно пройти экзамен по оценке уровня их экологической безопасности.

Система добровольной сертификации «Экологический стандарт «Чистый порт» зарегистрирована в Росстандарте 30 июля 2018 г. Официальный сертифицирующий орган - Фонд «Чистые моря».

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