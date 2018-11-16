Новый Subaru Forester уже здесь

Он уже здесь! Новый Subaru Forester! Он стал ещё умнее, мощнее и больше!

Не пропустите долгожданную презентацию Subaru Forester 2019 года уже 17 ноября в дилерском центре Subaru! Вы сможете пройти тест-драйв нового Subaru и получить призы от партнёров!

Ждём Вас 17 ноября город Артём, улица Тульская, 2, начало мероприятия в час дня! Вход свободный! Телефон: 2 600 100!