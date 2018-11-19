Во Владивостоке пожарные всю ночь тушили крупный торговый центр в спальном районе

В ночь с воскресенья на понедельник во Владивостоке загорелся торговый центр БУМ на улице Русской. По словам очевидцев, вначале заполыхали верхние этажи магазина, потом огонь перекинулся на крышу.

Как проинформировали в Управлении МЧС России по Приморскому краю, пожарные расчеты прибыли на место через три минуты, после того как поступило сообщение о возгорании. Однако даже такого короткого промежутка хватило, чтобы пожар разгулялся во всю мощь.

Пожарным удалось предотвратить распространение огня на здания по соседству. Из-за сильного задымления пришлось задействовать газодымозащитную службу. При разведке помещения людей в нём не обнаружили. По предварительным данным, пострадавших нет.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/678353" frameborder="0"></iframe> БУМ горит.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/678354" frameborder="0"></iframe> БУМ тушат.

Площадь пожара составила 1600 квадратных метров. С огнём сражались 45 спасателей и 14 единиц техники. Сейчас пожар локализован. Огня уже нет, идёт контрольная проливка сгоревших конструкций.

«Комсомолка» напоминает: ТЦ находится в крупном торговом районе. Рядом с ним находятся и другие моллы, а также рынки. После пожара в Кемерово, когда в городах России начались массовые проверки, БУМ закрывали на несколько месяцев из-за несоблюдения правил пожарной безопасности.

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