Дольщики приморского долгостроя обратилась за помощью в Следственный комитет

Группа дольщиков печально известного долгостроя на Пихтовой, 35 во Владивостоке и газета «Народное вече» обратились к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с материалом «для реагирования». По мнению собственников, в их бедах может быть замешан учредитель компании «Аврора-Строй», депутат Законодательного собрания Приморья Андрей Ищенко.

Жильцы изложили председателю Следкома эпопею с потребительским кооперативом «ЖСК-88», который призван контролировать все процессы вокруг функционирования и достройки проблемной многоэтажки. Одна из коллизий разгорелась вокруг придомового земельного участка, на который положила глаз компания «Аврора-Строй». Ищенко, по словам собственников, как раз обещал достроить дом, но с рядом условий.

«…В июне 2016 года наш кооператив остался без председателя. Воспользовавшись этой ситуацией, Ищенко и его помощники стали запугивать людей тем, что их могут выселить из квартир. 26 ноября 2016 года команда Ищенко провела общее собрание нашего ЖСК - в нарушение Жилищного кодекса РФ, Устава и иных норм действующего законодательства, что сегодня оспаривается в суде», пишут жалобщики.

Именно тогда, уточняют жильцы, Андрей Ищенко и предложил включить его или его соратников в правление кооператива в обмен на «инвестиционный» договор о передаче «Авроре-Строй» земли под строительство. Через процедуру банкротства.

«Предлагая нам всё это, Ищенко ввёл в заблуждение членов кооператива. Являясь депутатом краевого парламента, он не мог не знать, что процедура банкротства приведёт к расторжению действующих договоров с ресурсно-снабжающими организациями, остановится подача электроэнергии и водоснабжения, а жильцы вынуждены будут покинуть свои квартиры. Долги же будут взысканы пропорционально со всех членов кооператива путём продажи имущества с торгов», - указано в обращении.

Позже на одном из собраний, утверждают дольщики, Ищенко сообщил, что для достройки дома и ввода его в эксплуатацию необходимо собрать 140 миллионов рублей. Примерно 400 тысяч рублей с каждой квартиры. Правда, смету не предоставил. Хотя на первом этапе он обещал ввести дом в эксплуатацию без привлечения активов пайщиков.

«Обоснованно считаем, что изначально целью Ищенко был захват власти в кооперативе для изъятия нашего свободного земельного участка», - резюмируется в обращении.

Одновременно издатель газеты «Народное вече» отправил материал для проверки указанных в ней фактов и реагирования министру внутренних дел РФ, Генеральному прокурору Российской Федерации.

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