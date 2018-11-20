Надежда Горелик: Мы - первая детская больница Приморья

На вопросы ведущих и слушателей радио «Комсомольская правда» в прямом эфире ответила главный врач краевой детской клинической больницы №1, кандидат медицинских наук Надежда Горелик. Учреждение, которым она руководит, стало единственной «Клиникой года» в номинации «Выбор экспертов среди государственных лечебно-профилактических учреждений (ЛПУ)». И высокое звание «Доктор года - 2018» тоже у врача этой многопрофильной клиники - анестезиолога-реаниматолога Анжелики Гривачевской.

- Успех - это, прежде всего, люди, это наш коллектив. Безусловно, это их победа в первую очередь, - прокомментировала сейчас в эфире Надежда Горелик. - У нас в учреждении работают более 600 человек, и, поверьте, что вклад абсолютно каждого - от заведующего отделением до технического работника – очень важен и значим. Ожидали ли мы такой результат? Скажу, что мы к нему очень готовились. Как руководитель, я верила в своих людей, верила, что лидирующие позиции на конкурсе будут у нас. Это не самореклама, мы - первая детская краевая больница, многопрофильная клиника, единственная, которая оказывает круглосуточную, экстренную и плановую помощь детям Приморья по разным направлениям. И в нашем гимне есть такие слова, что мы не просто первая, мы гордо несём это название и считаем, что должны ему соответствовать. Конечно, это большой вызов и себе, в первую очередь, потому что победить - это полдела. Самое главное - удержать эту победу и самим себе доказать, что она не случайная.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/678512" frameborder="0"></iframe> Здоровый разговор 15 ноября 2018.

Во время эфира одна из приморских слушательниц, Анна, поинтересовалась, какую высокотехнологичную помощь может получить её сын с гематологическим заболеванием. Надежда Викторовна пояснила:

- Высокотехнологичная помощь - это медицинская помощь, при которой используются современные достижения науки и техники, и обязательно используется труд высококвалифицированных медицинских кадров, все новые технологии. Сокращённо - ВМП. Наше учреждение с 2014 года работает по оказанию высокотехнологичной медицинской помощи в системе ОМС. Начинали мы с профиля «неонатология», оказывали помощь маленьким недоношенным и детям с пневмонией после рождения. Но уже с 2017 года оказываем помощь по профилю «гематология». Анна может к нам обратиться с ребёнком и получить помощь. А в перспективе в 2019 году мы планируем оказывать ВМП за счёт федерального бюджета, так называемого, второго раздела это уже высокий уровень для нашего учреждения, очень большая заявка и планка. Профиль, который мы выбрали - это детская хирургия и детская урология, андрология.

Ещё один вопрос, который поступил от слушателей: «Летом нынешнего года хотели пройти у вас МРТ. Но сказали, что аппараты в ремонте. А как сейчас? Можно обследоваться?».

- Сейчас у нас все замечательно, - ответила главный врач первой краевой детской больницы. - Вы можете пройти в нашей больнице магнитно-резонансную томографию, компьютерную томографию. Аппаратура отремонтирована, современная, гарантирует минимальную дозу облучения и комфорт. Мы - единственное медицинское детское учреждение в крае, где подобное обследование можно пройти под наркозом с применением специальной магнитной аппаратуры, монитора и аппарата ИВЛ. Для детей это важно, потому что обязательным условием при проведении МРТ является спокойное, неподвижное нахождение в данном аппарате. Поэтому приезжайте, звоните и записывайтесь. Для детей стационара и детей, направленных специалистами для амбулаторного лечения в нашей больнице, такое обследование бесплатно.

Ведущий программы «Здоровый разговор» Иван Егорхин уточнил, какое оборудование необходимо для оказания высокотехнологичной медицинской помощи и на какие деньги его покупают. Надежда Горелик ответила:

- Есть три источника финансирования для закупки оборудования. Это, в первую очередь, краевой бюджет; во-вторых, внебюджетные средства, непосредственно заработанные самим учреждением из платных услуг и, и третье - средства обязательного медицинского страхования для приобретения оборудования стоимостью менее 100 тысяч рублей. Конечно, всё крупное оборудование приобретается, чаще всего за счет средств краевого бюджета. В 2018 году мы заменили аппараты ИВЛ, парк наркозно-дыхательной аппаратуры, приобрели эндоскопический видеокомплекс для хирургов, заменили столы и светильники в операционной. Это связано с тем, что в 2018 году нам выделили средства на проведение капитального ремонта, и мы - впервые за много лет - провели реконструкцию операционного блока. Кстати, он соответствует самым современным требованиям, и особенно его вентиляция с глубокой системой очистки: такими системами может похвастаться только Медицинский центр ДВФУ и мы. Поэтому я с большой гордостью об этом говорю и все доктора у нас в большом предвосхищении, когда мы уже начнём работу. Оборудование сейчас устанавливают, и, я думаю, в ближайшие недели у нас уже всё будет запущено. Подведу итог: в 2018 году мы приобрели 23 единицы различного оборудования более чем на 65 миллионов рублей.

Также собеседница рассказала о проблемах, которые приходится сейчас решать:

- Самая главная из них сейчас – это нехватка площадей в учреждении для комфортного размещения наших пациентов и их родителей, для развития службы, внедрения новых методов и технологий. Поэтому в администрации Приморского края очень активно обсуждается вопрос о строительстве новой краевой многопрофильной больницы. Пока нам удалось всех заинтересовать и убедить в том, что это необходимо, что нужна такая больница. Нужно это для того, чтобы детская помощь была собрана в одном месте. Конечно, это будет правильно, поможет нашим пациентам не метаться по городу, не ходить из одного учреждения в другое. Это такой глобальный проект не одного года, но я думаю, что это обязательно свершится.

- Живу в Уссурийске. Можно без направления районной поликлиники к вам приехать? – поступил еще один вопрос на редакционный телефон.

- К нам всегда можно приехать без направления, обратиться к врачу приёмного покоя, но если для этого есть основания, если действительно что-то беспокоит ребёнка или родителям что-то не нравится в поведении или самочувствии ребёнка. Но амбулаторный приём у нас ведут только пять специалистов: уролог, андролог, невролог, детский онколог и гематолог. Если нужны другие, тогда нет смысла ехать к нам из Уссурийска на амбулаторный приём. Более рационально поехать в краевой Центр охраны материнства и детства. В то же время у нас в приёмном отделении круглосуточно дежурят педиатр, хирург, отоларинголог и врач-неонатолог, и, если в вашем городе не смогут оказать экстренную неотложную помощь, то тогда, конечно, приезжайте к нам, - посоветовала Надежда Викторовна.

Заодно она уточнила, чем отличаются понятия «экстренное» и «неотложное» состояние ребёнка:

- Экстренная - это помощь при состоянии, угрожающем жизни ребёнка. Неотложная помощь, если вовремя не оказать её, может перерасти в экстренную. Согласно закону экстренная помощь оказывается бесплатно, причём независимо от принадлежности гражданина к Российской Федерации. Неотложная помощь уже, конечно, требует предъявления полиса обязательного медицинского страхования и других документов, идентифицирующих личность ребёнка и его родителей.

Говоря о специализированных видах медицинской помощи, Надежда Горелик заметила, что в краевой детской клинической больнице не только круглосуточно дежурит лор-врач, но есть также аппарат «Синускан» для экспресс-диагностики гайморита и фронтита.