Зампред избиркома Приморья: Мы ещё никому из кандидатов в губернаторы не отказали в регистрации

Краевая избирательная комиссия, к которой сейчас приковано повышенное внимание в связи с очередным раундом губернаторских выборов, намерена официально объявить о решениях по поводу регистрации кандидатов в субботу, 24 ноября. Между тем, многие СМИ и политические платформы в сети Интернет заранее сняли с дистанции нескольких претендентов - самовыдвиженцев Александра Коваленко, Андрея Ищенко, представителя КПСС Виктора Старицина и выдвиженца от партии «Зелёных» Олега Митволя.

Согласно неофициальной информации, одни политики не прошли «муниципальный фильтр», предоставив двойные подписи. Где-то, якобы, свои подписи за претендентов ставили граждане, которые уже не являются депутатами. Кому-то не хватило «географического охвата». Также в числе поводов для отказа называются неточные сведения об имуществе; предоставление копий документов вместо положенных по закону оригиналов и так далее.

Заместитель председателя краевого избиркома Роман Охотников призвал не верить всему, что пишут СМИ на эту тему, а дождаться официального решения. Вот как он прокомментировал ситуацию «Комсомольской правде»:

- Мы никому не отказывали в регистрации. Комиссия ещё не принимала такого решения. Три кандидата зарегистрировано, и всё. Решения о регистрации и отказе в регистрации комиссия закончит принимать в субботу 24 ноября. СМИ сейчас сами делают какие-то выводы, но не надо в это впутывать крайизбирком!

Олег Митволь, выдвиженец от экологической партии «Зелёные», сегодня в прямом эфире программы «Что приморцу хороШоу» на радио «Комсомольская правда» высказал недоумение по поводу того, что ему якобы отказано в регистрации:

- Знаете, мне самому интересно, что происходит - никаких официальных документов я не получил. Выдвигаются любопытные версии со ссылкой на сотрудников крайизбиркома, среди них - совсем экзотические. Якобы из 145 нотариально доверенных листов поддержки моей кандидатуры оказались натуральными 115, а 30 неизвестно кто ксерокопировал на цветном принтере. После второго тура выборов, как мы все помним, председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова пустила слезу, это было очень трогательно. Интересно, как сейчас на это всё отреагирует Москва?

Почему я не во Владивостоке? Мои источники намекнули: лишние оппозиционеры в Приморье не нужны. Догадывался, что к выборам меня не допустят, поэтому решил быть поближе к ЦИКу.

Как ранее сообщала «КП» - Владивосток», краевая избирательная комиссия выдала удостоверения кандидатов на должность губернатора Приморья трём претендентам. Это - депутат Думы Владивостока Роза Чемерис (партия «За женщин России»), бывший вице-губернатор-силовик Игорь Степаненко («Патриоты России») и временно исполняющий обязанности главы региона Олег Кожемяко.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

Сегодня в эфире программы «Что приморцу хороШоу» на радио «Комсомольская правда» развитие событий прокомментировал политолог Павел Наливайко. В частности он высказал мнение, кто ещё из претендентов может получить одобрение крайизбиркома для участия в выборах.

- Предварительное изучение подписей кандидатов говорит о том, что высокие шансы попасть в избирательный бюллетень есть у Андрея Андрейченко (ЛДПР) и у Алексея Тимченко (Партия роста). Что касается остальных кандидатов, то в СМИ появилась информация об определённых нарушениях. Скорее всего, устранить их не получится у Андрея Ищенко - и это была самая главная интрига в рамках этой регистрационной кампании. Поэтому я бы ориентировался на пятёрку кандидатов: Роза Чемерис, Игорь Степаненко, Олег Кожемяко, Андрей Андрейченко и Алексей Тимченко. Эта пятёрка, на мой взгляд, позволяет создать конкурентоспособность на этих выборах. И нужно понимать, что в регионе по-прежнему сохраняется протестное настроение. И даже тот факт, у Олега Кожемяко сегодня сохраняются лидирующие позиции в предвыборном поле, ещё ничего не означает: мы видели сентябрьские выборы в Приморье и в Хабаровском крае.

По информации политолога Наливайко, официальных отказов крайизбиркома кому-либо из 11 претендентов в губернаторы ещё не было.

- Вчера были только уведомления кандидатам о необходимости устранения нарушений, но окончательное решение избирком примет в субботу, - добавил собеседник.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Приморское отделение партии «Единая Россия» помогло всем претендентам - как самовыдвиженцам, так и кандидатам от партий - в прохождении муниципального фильтра. Об этом накануне заявила краевой лидер «медведей», сенатор Людмила Талабаева. К примеру, за Андрея Ищенко подписались 58 депутатов «ЕР», за Павла Михальченкова подписались 69 человек. Олег Митволь получил 103 подписи единороссов, а Андрей Андрейченко - 88.

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