В Приморье объявлен первый официальный кандидат в губернаторы

Краевая избирательная комиссия завершила приём документов от желающих баллотироваться в губернаторы Приморья. Теперь претенденты ждут вердикта отборщиков со Светланской, 22 - именно члены избиркома после изучения всех документов определят судьбу каждого заявителя - станет он кандидатом на выборах или не судьба.

Первым счастливчиком, получившим добро от крайизбиркомовского жюри, стала депутат Думы Владивостока Роза Чемерис. Представитель партии «За женщин России» получила удостоверение кандидата на должность губернатора Приморского края № 1, действительное по 31 декабря 2018 года. Наверняка на этой неделе обладателей заветных удостоверений прибавится.

В краевой избирательной комиссии «Комсомолке» подтвердили: регистрацию прошёл только один человек - Роза Чемерис. Она успешно прошла регистрацию и получила соответствующий документ.

Надо сказать, что многие претенденты дотянули с подачей документов до последнего. Например, в воскресенье во второй половине дня в крайизбирком с чёрным портфелем прибыл Андрей Ищенко. Политик-самовыдвиженец ранее сообщил в социальных сетях, что собрал 147 подписей глав и депутатов в районах (так называемый муниципальный фильтр) и также 8010 «идеальных», как он сам выразился, подписей избирателей. Далее политику, как и другим кандидатам, нужно заручиться добром от крайизбиркома - прошёл он муниципальный фильтр или нет.

На сегодняшний день из 22 выдвинувшихся о прохождении «муниципального фильтра» отчиталась ровно половина - 11 политиков. Но соответствуют ли эти подписные листы действительности, сейчас проверяют члены крайизбиркома.

Напомним, ранее пакеты документов для регистрации предоставили Виктор Васильев, Павел Михальченков, Александр Коваленко. Ещё одним кандидатом-самовыдвиженцем стал врио губернатора Приморья Олег Кожемяко. 14 ноября он подал документы в избирком. В том числе - больше 100 тысяч подписей в свою поддержку, это своеобразный рекорд. Наверняка к концу недели глава региона узнает о решении крайизбиркома.

Интересы партий помимо упомянутого выдвиженца от российских женщин представляют кандидат от ЛДПР Андрей Андрейченко, Алексей Тимченко («Партия роста»), Виктор Старицин («Коммунистическая партия социальной справедливости»), Олег Митволь («Зелёные»), Игорь Степаненко («Патриоты России»).

Дальше комиссии предстоит проверить поступившие документы и определиться, пройдут ли кандидаты в стадию «плей-офф» или им откажут в регистрации. По закону на принятие такого решения отводится 10 дней со дня поступления документов.

Политический обозреватель Ольга Кишаковская рассказала «Комсомольской правде»:

- Нужно отметить, что если эти люди сдали документы и подписи в избирательную комиссию, то это ещё не значит, что они прошли муниципальный фильтр и заручились поддержкой. Сейчас комиссия будет проверять достоверность подписей, правильность их оформления и принимать решение о регистрации либо отказе в регистрации тех, кто прошёл муниципальный фильтр. На самом деле кандидатов получается больше, чем это возможно математически. Потому что в Приморском крае тех депутатов и глав, которые имеют возможность поставить подписи под муниципальным фильтром, - их чуть больше 1300. А это значит, что кто-то из 11 кандидатов однозначно не пройдёт регистрацию - кто-то из них уже слукавил и предоставил данные, не совсем соответствующие действительности. На мой взгляд, в конечный список может попасть от 5 до 7 кандидатов. Однозначно, думаю, пройдёт Олег Кожемяко. Большие шансы есть и у Андрея Андрейченко как представителя парламентской партии. Кроме того, мы уже имеем одного зарегистрированного кандидата, это Роза Чемерис.