2018-11-26T06:28:38+03:00
Политика

Политолог: нельзя сказать, что мамонт-Кожемяко будет сражаться с мышами

Эксперты отметили, что Владивосток заполняет реклама кандидатов в губернаторы, и оценили шансы каждого
Оксана КИСЕЛЁВА
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Уже к утру первого дня агитации во Владивостоке появились баннеры кандидатов в губернаторы. Фото: molgvardia.ruУже к утру первого дня агитации во Владивостоке появились баннеры кандидатов в губернаторы. Фото: molgvardia.ru
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Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» ведущие обсудили с экспертами предвыборную ситуацию – с учётом того, что крайизбирком назвал пятерых финалистов этой кампании и кандидатов, для которых она уже закончилась по разным причинам. В избирательный бюллетень на губернаторских выборах 16 декабря в итоге попали: Андрей Андрейченко (ЛДПР), самовыдвиженец, временно исполняющий обязанности губернатора Олег Кожемяко, Игорь Степаненко («Патриоты России»), Алексей Тимченко («Партия роста») и депутат Думы Владивостока Роза Чемерис («За женщин России»).

Павла Наливайко телефонный звонок застал в дороге, и политолог отметил:

- Еду как раз и смотрю на первые агитационные баннеры кандидатов. По крайней мере, двое из них уже успели повесить за ночь.

По словам Наливайко, итоговый расклад в целом был понятен ещё в среду, когда избирательная комиссия прошлась первой волной по собранным подписям. Но в любом случае необходимо было соблюсти формальность, и в субботу члены избиркома впервые подробно рассказали о всех технических нюансах проверки и о том, кто какие нарушения допустил.

- Сами кандидаты тоже присутствовали на этой пресс-конференции: кому-то действительно не хватило опыта, а кому-то – времени, ресурса. Поэтому многие отнеслись нормально к решению крайизбиркома. Я точно ожидал Олега Кожемяко, Андрея Андрейченко и Розу Чемерис. Всё-таки это люди, которые выдвинулись одними из первых, и у них есть поддержка местных элит, в том числе партийная. Что касается Алексея Тимченко и Игоря Степаненко, то «Единая Россия» помогала всем кандидатам в прохождении муниципального фильтра, и этим двум оставалось собрать немного подписей. В целом считаю, что итоги регистрационной кампании можно назвать легитимными на данном этапе. Даже представители КПРФ говорили в субботу, что оснований для регистрации Андрея Ищенко действительно не было. Сейчас есть вопросы к самому «красному губернатору», который уже заявил, что готовит какую-то пресс-конференцию, - отметил Павел Наливайко.

Политолог Сергей Гребенюк также считает достаточно высокими шансы всех пятерых кандидатов-финалистов:

- В принципе, как мне кажется, они и сами – такого же мнения. Именно поэтому после регистрации начали довольно активную агитацию. Если вы заметили, город Владивосток уже потихоньку заполняет наружная реклама, от кандидатов появляются различные АПМ - агитационно-пропагандистские материалы. То есть зарегистрированные кандидаты подошли к делу максимально серьёзно. Ведь у каждого есть шанс проявить себя и убедить приморцев проголосовать именно за него. Нынешняя политическая реальность такова, что выборы – это далеко не формальность. Это действительно конкурентное мероприятие, и нужно постараться убедить электорат поддержать именно себя. Статус и какие-то былые заслуги сейчас не сильно влияют. Всё решается здесь и сейчас.

Кроме приморских экспертов, своё мнение высказал и федеральный – кандидат политических наук Андрей Колядин. Он прошёлся по каждой из пяти фамилий и подчеркнул:

- Я категорически не согласен с тем, что считают - Кожемяко будет сейчас на выборах с людьми – чисто статистами, которые не способны составить ему никакой конкуренции. Но разве можно назвать того же Андрея Андрейченко человеком-статистом? Это депутат Государственной Думы, молодой, перспективный и яркий. Уже третий раз принимает участие в выборной кампании. А Роза Чемерис? Это тоже известный во Владивостоке человек. Помимо того, что она – красивая и умная женщина, она ещё и депутат. И это семейное. Интересная персона и, я думаю, тоже найдутся люди, которые будут за неё голосовать. Степаненко: помимо того, что он - настоящий генерал-лейтенант, был еще и руководителем внутренней политики во времена Миклушевского. И, по мнению экспертов, очень неплохим руководителем.

Тимченко – может быть, менее заслуженный из них всех, но он тоже прошёл большую историю публичной работы, и из специалиста в налоговом праве стал руководителем целого ряда общественных структур, возглавил «Деловую Россию» и сейчас вышел от «Партии роста». Поэтому, думаю, неверно говорить о том, что какой-то невиданный мамонт Кожемяко сейчас будет сражаться с мышами. Это нормальные конкурентные выборы, и заранее предсказать их итог даже сейчас нельзя.

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