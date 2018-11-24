За кресло губернатора Приморского края поборются 5 кандидатов

Сегодня, 24 ноября, избирательная комиссия Приморского края огласила окончательное решение по допуску претендентов на должность губернатора. Главная интрига заключалась в официальном обосновании отказа в регистрации четвёрке политиков - Александру Коваленко, Андрею Ищенко, Олегу Митволю и Виктору Старицину. К субботе стало очевидно, что никому из них не удастся получить удостоверения кандидатов из-за слишком серьёзных ошибок в подготовке документации.

Примечательно, что в Дальневосточном округе впервые прошёл брифинг, где подробно, подобно мастер-классу, разобрали все спорные моменты по процедуре сбора и подачи документов.

Изначально о своих претензиях на кресло губернатора объявили 22 человека. По информации заместителя председателя избирательной комиссии Романа Охотникова, до 18 ноября все кандидаты должны были собрать и предоставить в избирательную комиссию 140 подписей глав и депутатов муниципальных образований из 26 муниципалитетов края. Самовыдвиженцам вдобавок необходимо предоставить ещё 7282 подписи избирателей или 0,5 % от их общего числа.

По словам председателя краевой избирательной комиссии Татьяны Гладких, к 18 ноября только 11 кандидатов смогли предоставить в комиссию необходимый пакет документов. Один кандидат снялся с гонки самостоятельно и ещё 10 не предоставили документы. Из оставшихся 10 кандидатов в избирательном бюллетене себе место забронировали 5 кандидатов: Андрей Андрейченко (ЛДПР), самовыдвиженец Олег Кожемяко, Игорь Степаненко («Патриоты России»), Алексей Тимченко («Партия роста») и Роза Чемерис («За женщин России»).

У других кандидатов представленные подписи или документы после их тщательной проверки не соответствовали необходимым стандартам и изобиловали существенными нарушениями. По мнению экспертов, не прошли регистрацию те из политиков, кто не смог уделить достаточно внимания подготовке собственных документов. Ещё один фактор провала - недостаточная поддержка со стороны депутатов (процедура муниципального фильтра) и избирателей (подписи). Но на этот раз, опять же, очень сложно обвинять кого-то в «сговоре» - достаточно сказать, что представители «партии власти» охотно делились своими голосами с политическими соперниками. Немаловажный момент: в Приморье число муниципальных депутатов с лихвой перекрывает потребность всех кандидатов в необходимых подписях.

- Центральная избирательная комиссия последовательно выступает за проведение легитимных выборов, и мы, на уровне Приморского края, - так же, - отметил член крайизбиркома Евгений Шевченко. Сегодня он по существу разобрал все резонансные нарушения, уточнив, что КИК привлекала к работе над документами экспертов Федеральной миграционной службы и МВД. Ещё один принципиальный момент - провозгласив принцип равенства для всех кандидатов, комиссия предложила и самим политикам участвовать в проверке документов. Как своих, так и чужих. Правда, по словам Шевченко, никто так и не удосужился прийти на «разбор полётов».

При всей беспрецедентной открытости кампании у избирательной комиссии нет законных оснований допустить до выборов всех кандидатов. Поскольку закрывать глаза на существенные нарушения избирательного законодательства недопустимо. Особенно после прошлого раунда губернаторских выборов, результаты которых отменили из-за массовых нарушений.

Представитель экстренно-криминалистического центра МВД Юрий Бучилко отметил, что в проверке подписей кандидатов принимали участие 7 экспертов-почерковедов. Они проверили 17064 подписи и выявили 2674 нарушения у 5 кандидатов. Больше всего нарушений в подписном пакете Андрея Ищенко. У Олега Кожемяко нашли 148 нарушений в 8010 подписях. У Александра Коваленко в 614 подписях 164 нарушения. Олег Митволь предоставил 145 подписей с 37 нарушениями. У Павла Михальченкова - 47 нарушений в 296 подписях. Для многих кандидатов предвыборная гонка закончилась именно сегодня.

Кандидат Тимченко (на фото - слева) вышел в выборную стадию плей-офф, а Старицин и Щербаков сходят с дистанции.Фото: Денис Ширяков

К слову, Шевченко в своём выступлении отдельно разобрал ситуацию по Андрею Ищенко. 22 ноября политик представил пакет документов. Первым делом выяснилось, что самовыдвиженец неточно указал свою должность в общественной организации. Ошибку тут же признал. Однако крайизбирком все эти дни старался идти навстречу кандидатам. Да, формально из-за некорректно указанной должности КИК могла сразу же «зарубить» претендента. Но не сделала этого, посчитав нарушение не достаточно серьёзным. А вот при сборе подписей кандидат явно торопился. Согласно протоколу проверки подписных листов от гражданина Ищенко, обнаружено 2670 недействительных автографов из представленных 7999. Это больше 33 процентов. Самое распространённое нарушение, которое зафиксировали эксперты-почерковеды, - поддельная дата заверки подписного листа. По закону, каждый подписной лист должен быть заверен лично кандидатом.

Таким образом, в Приморском крае сформирован окончательный список кандидатов на пост губернатора региона. Агитационная кампания стартует 26 ноября.

КОММЕНТАРИЙ ЭКСПЕРТА

- Именно так, как сегодня во Владивостоке, - публично, в открытую - должны проходить подобные мероприятия. Даже представители КПРФ в краевой избирательной комиссии не смогли сказать ничего негативного по поводу методики подсчёта голосов, - высказал свою точку зрения «Комсомолке» политолог Андрей Колядин. - Несмотря на то, что Андрей Ищенко, как я понимаю, человек талантливый и предприимчивый, качественно работу по подготовке документов ему сделать не удалось. 33 процента недействительных подписных листов - серьёзная недоработка. Это касалось и других претендентов, включая политика федерального масштаба Олега Митволя.

Не согласен, что сейчас оставшихся конкурентов Олега Кожемяко называют статистами. Хотя бы потому, что знаком с каждым участников этого интереснейшего выборного проекта, и знаю их потенциал.

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