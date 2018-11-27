Тигры и единороги поделили территорию

А все потому, что мероприятие изначально задумывалось не только, как спортивный турнир, но и праздник. Даже День матери, совпавший по календарю с Фестивалем, стал его частью: каждый юный спортсмен в перерывах между турами смог своими руками сделать для мамы открытку, а кто-то и ни одну.

В ожидании тура юные спортсмены готовят открытки для мам.

Фестиваль школьников по знаменитой настольной игре Го проводился во Владивостоке впервые. Он стал финальным аккордом в серии мастер-классов, организованных Федерацией Го Приморского края в секциях при библиотеках, школах, лицеях и вузах города. Всего с сентября по ноябрь в приморской столице открылись 18 новых секций: 8 в библиотеках, 6 в школах, 2 при лицеях и 2 при вузах города. Тренеры краевой спортивной федерации обучали детей и взрослых правилам, комбинациям и этикету игры. Подвести итоги решили на Первенстве по Го, которое и состоялось в рамках Фестиваля. Его проведение стало возможным благодаря поддержке Управления по физической культуре и массовому спорту администрации г. Владивостока. Существенный вклад в организацию мероприятия внесла – компания «Полиметалл», генеральный партнер Российский Федерации Го. Как отмечают представители Федерации, событие можно считать историческим с точки зрения развития этого вида спорта в Приморье - во Владивостоке еще не проходили официальные спортивные соревнования по игре Го среди детей. Хотя в 2004 году детская номинация была включена в Кубок Консула Японии, а в апреле этого года дети соревновались в рамках Кубка по вэйцы от Генконсульства КНР во Владивостоке. Но приморцев среди них было всего 2 человека, остальные дети приехали из других дальневосточных городов.

Фестиваль школьников по настольной игре Го собрал единомышленников.

Заявки на участие в Первенстве города подали 74 школьника в возрасте от 7 до 15 лет. Все они учились играть в Го в школьных, лицейских или библиотечных секциях. В итоговый протокол на регистрации турнира попали 54 спортсмена, они и разыграли кубки в личном и командном Первенствах.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/679537" frameborder="0"></iframe> Игра в го.

Как дети, так и их родители ответственно подошли к соревнованию. Дебютантом мероприятия стал Миша Терёшкин. 8-летний конкурсант начал постигать азы игры только в этом году, в секции при Дальневосточной школе. Ребёнок быстро увлёкся и решил попробовать свои силы в соревнованиях. Мальчик пришел вместе с мамой и маленькой сестренкой. Вся семья с волнением наблюдала за турниром, по итогам которого Миша занял второе место в категории «девочки и мальчики, 7 лет».

8-летний конкурсант Миша Терёшкин начал постигать азы игры в этом году.

Впервые в соревнованиях принял участие Тимофей Янко, который занимается в секции при библиотеке 6. Стаж его обучения игре Го - 2 месяца, но это не помешало Тимофею выиграть у своих сверстников в категории «юноши и девушки, 10-11 лет».

Тимофей Янко, стаж обучения игре Го - 2 месяца и уже первая победа.

В старшей возрастной группе Первенства – «юноши и девушки, 12-15 лет» победу одержал Владимир Шугалей. Он же стал абсолютным победителем турнира среди юниоров, выиграв все 5 туров. За полгода юноша успел принять участие уже в трёх турнирахи при этом дважды завоевать «золото».

Свои навыки в первенстве продемонстрировал и Максим Хованец, родители которого познакомились благодаря Го. Папа Алексей Хованец – известный на Дальнем Востоке спортсмен и основатель Восточного клуба Го. Будущую жену Алексей пригласил на игры, и с того дня они не расставались. Как рассказала журналисту «комсомолки» Алена, азы игры сын постиг в 3-4 года. Более серьёзное обучение он прошёл этим летом на острове Попова. Полученные знания Максим с отличием применил в турнире и занял почётное 3-е место в категории «мальчики, девочки 8-9 лет».

Игра в Го объединяет поколения.

Не менее интересная история знакомства с Го и в семье Токаревых. Глава семейства Сергей Токарев узнал об этом интеллектуальном виде спорта 40 лет назад, а затем ушел из спорта, но свои знания и навыки передал сыну Сергею Токареву-младшему. По признанию Сергея, азиатская игра не сразу пришлась по нраву. Толькоповзрослев, смог оценить и увлечься сражениями на гобане(прим. гобан – игровое поле, доска, расчерченная на клетки). Сейчас в большой игре оба Токаревых – отец и сын выступают за Федерацию Го Приморского края и работают тренерами в секциях.

Мега Го. Увлекательное и интересное сражение.

По мнению Токарева-старшего, крайне важно открывать секции и проводить турниры именно для детей. В отличие от Хабаровска, Магадана, Амурска, Якутска и многих других не только дальневосточных городов во Владивостоке Го не развито среди детей. «Мы стремимся создать условия для воспитания своих приморских спортсменов. В России ежегодно проводят до 10 турниров различного уровня, на которых есть детские категории. Это очень интересные и красивые события. Есть российская «Школа Го», в которой можно учиться онлайн у Чемпионов не только из России. Нужна поддержка родителей, чтобы приводили в секции, поддерживали детей в их занятиях, контактировали с тренерами», - говорит Сергей Токарев. В Федерации надеются, что Первенство по игре Го поможет создать детскую и юношескую команды.

Ну и, конечно, чтобы событие запомнилось организаторы, включили в него много развлечений и для взрослых, и для детей.

СПРАВКА.

На данный момент го входит в число пяти базовых дисциплин Всемирных интеллектуальных игр. Владивосток получил эксклюзивное право принять Чемпионата мира среди любителей в 2020 году. И приморская столица взяла уверенный курс на проведение знаменательного события. В марте была организована краевая Федерация Го, которая в октябре получила спортивную аккредитацию в Министерстве спорта РФ. В этом году прошли Первый Кубок дальнего Восток по вэйцы от генерального консульства КНР во Владивостоке, турнир на Медиасаммите-2018, Международный турнир на кубок Министерства экономического развития и презентация Чемпионат мира по ГО на Восточном экономическом форуме, серия открытых мастер-классов для журналистов, сотрудников библиотек, инженеров, судостроителей и многих других.

ИТОГИ.

По результатам турнира места распределились следующим образом:

Мальчики, девочки 7 лет:

1. Василий Мишаков

2. Михаил Терёшкин

3. Злата Шумнова

Мальчики, девочки 8 – 9 лет:

1. Варвара Михайлюк

2. Снежана Рогожникова

3. Максим Хованец

Юноши, девушки 10 – 11 лет:

1. Андрей Москвичев

2. Тимофей Янко

3. Милана Сальникова

Юноши, девушки 12 – 15 лет:

1. Владимир Шугалей

2. Данил Билый

3. Андрей Плеханов

В командном первенстве победу одержали:

1. Лицей «Дальрыбвтуза»

2. Библиотека № 8

3. Библиотека имени А.П. Чехова