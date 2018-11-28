Олег Кожемяко раскритиковал чиновников за некомпетентность и неосвоенные миллиарды

Сегодня врио губернатора Приморья Олег Кожемяко встретился с участниками Всероссийского конкурса управленцев «Лидеры России». Глава региона решил присмотреться к молодым кадрам. Тем более, что на встрече он прямо заявил: в крае не хватает компетентных специалистов.

«Лидеры России» — это открытый конкурс для молодых руководителей, который проводится по всей стране с прошлого года. Финалисты этого соревнования могут получить образовательный грант на прохождение обучения (или повышения квалификации) на лучших программах для управленцев. Фактически победители становятся кадровым резервом чиновников для всей страны.

Конкурс не на шутку заинтересовал нынешнего главу Приморья Олега Кожемяко. Сейчас врио губернатора обновляет состав краевой администрации. Подтверждением этому служит недавняя череда отставок в краевой администрации. Врио губернатора отправил в отставку «дорожного» вице-губернатора Алексея Немкова, «медицинского» замгубернатора Павла Серебрякова и еще ряд чиновников. Как рассказал на встрече сам Олег Николаевич, во многих случаях это связано с неудовлетворительной работой управленцев.

– У нас многие ушли, потому что им настойчиво порекомендовали это сделать. Ведь провал за провалом! Взять тот же дорожный департамент – ну ведь вопиющая некомпетентность была! В Приморье сейчас не освоено 2 миллиарда рублей, которые выделили на дороги. Их нужно освоить до конца года – или же вернуть обратно. То есть люди, по большому счету, не работали, – рассказал он.

Именно поэтому Олег Кожемяко проявил огромный интерес к конкурсу «Лидеры России», который начался в этом году. Участники этого соревнования управленцев пройдут серьезнейший отбор: из несколько сотен тысяч желающих в финал пройдут всего лишь 300 человек. То есть это будут действительно самые-самые – те самые молодые и опытные кадры, которые нужны краю.

Олег Кожемяко встретился с приморскими лидерами на площадке Дальневосточного федерального университета. Фото: Primorsky.ru

Тем более что многие нынешние работники краевой администрации справляются со своими задачами не слишком хорошо. По словам Олега Кожемяко, за прошедшие годы в Приморье появился целый пласт чиновников, которые скорее имитируют деятельность.

– Эти люди все время «в процессе». Спрашиваешь его о какой-то проблеме, мол, что ты сделал? «Я письмо отправил». «Я тендер объявил». А результатов нет! И их не будет. Например, проблема с жильем для детей-сирот. У нас чиновник ответственный проводит 200 конкурсов в год, а очередь растет на 150 человек в год, и сейчас она составляет 7000 человек! Если работа такими темпами будет вестись, мы же ничего никогда не сделаем, - посетовал врио губернатора.

Сейчас Кожемяко предстоит формировать свою управленческую команду, во многом – заново. И мощный кадровый резерв ему необходим. Глава региона подчеркнул, что он будет рассматривать финалистов конкурса «Лидеры России» в качестве кадрового резерва для Приморья. То есть многие из победителей смогут занять места в краевой администрации.

С большой долей вероятности, это будут дальневосточники: например, в прошлом году среди финалистов было 30 жителей ДФО. В этот раз, думается, тоже будет из кого выбрать. Конкретика, впрочем, появится уже в следующем году: финал конкурса состоится в марте 2019 года.

Справка «КП»

«Лидеры России» - открытый конкурс для руководителей нового поколения, инициированный Президентом России Владимиром Путиным. Первые смотрины прошли в 2017 году. Официальным оператором проведения конкурса является Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации.

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