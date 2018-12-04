«Она психанула, кинула куклу, и мне пришлось выкручиваться»: Дед Мороз рассказал о своей работе

За 27 дней до Нового года эфир радио «Комсомольская правда»-Приморье» своим появлением украсил почти настоящий Дед Мороз – Алексей Золотарский. Он пришёл именно так, как ходит поздравлять детей и взрослых - в красном костюме, с белой бородой и усами.

— Дети любят потрогать её, пошевелить, проверить – настоящая борода или нет. Хотя, когда я её крепко приклеиваю, и начинают дёргать – это больно, - признался зимний гость.

Сам он с трёх лет выступал на сцене - танцевал и участвовал в спектаклях, наблюдал организацию новогодних представлений и уже в 4-5 лет перестал верить в Деда Мороза.

— Но всё равно я ждал чуда и заглядывал под ёлку на Новый год. Сейчас дома тоже соблюдаю традицию – ставлю ёлку перед праздником, - добавил Алексей.

Также он рассказал трогательную историю из своей практики про 12-летнего мальчика, который написал письмо Деду Морозу:

— Парень, вроде бы, взрослый. Но мама, когда заказывала меня, сильно переживала, точно ли я приеду. Я заверил – конечно, приеду, куда я от вас денусь. И вот захожу в квартиру, достаю письмо, парень увидел его и заплакал от счастья. Я был просто в шоке – очень запомнился этот ребёнок. Он – молодец, что верит. А мама сказку поддерживает. У нас нужно во что-то верить.

Дед Мороз стал первым утренним гостем на радио «Комсомольская правда»-Приморье»Фото: Ксения КРЫМОВА

Конкуренция среди «волшебных старцев» Владивостока есть, но в случае каких-то накладок или загруженности они делятся друг с другом заказами. Также неписаный кодекс чести Деда Мороза обязывает не являться к детям пьяным. Хотя есть и те, кто может прийти в любом состоянии.

В эфире прозвучали также пожелания юных приморцев. Как выяснили корреспонденты «Комсомолки», современные дети хотят игровую приставку Sony playstation и десятую модель телефона Honor, новый мяч и клюшку, «много-много конфет», Русалочку, «бутсы чёрно-красные с тремя белыми полосками и новый большой барабан», а также «круглую и овальную куклу», «розовый фотоаппарат, который печатает фотографии, и розовый светильник в виде фламинго».

Дед Мороз отметил, что важно не только подарить подарок, но и удержать ребёнка возле себя в этот момент, пока он не убежал радостный. Кроме того, иногда приходится успокаивать малышей.

— Два года назад был случай, когда девочка хотела то ли пони, то ли единорожку, а ей подарили куклу. Она психанула, кинула эту куклу: «Не хочу! Почему мне дед принёс не то, что я хотела??!». И тогда пришлось выкручиваться – уговаривать, успокаивать. Пообещал, что на следующий год подарю то, что она хочет. В итоге всё-таки взяла ту куклу.

Даже те, кто не верит в Деда Мороза, всё равно заглядывают под ёлку в поисках подарка. Фото: pixabay.com

В ответ на просьбу вспомнить самый большой подарок в своей практике Алексей Золотарский сказал, что это был батут для ребёнка и настоящий автомобиль для взрослого мужчины.

Кстати, день рождения у Алексея – в тот же день, что и у настоящего Деда Мороза, 18 ноября. А в гардеробе приморца – три костюма на выезд: красный, синий и белый. Сейчас «дедушке» шьют ещё один. А пока он ждёт горячего сезона ежедневных посещений квартир и корпоративов, отмечает:

— Всё-таки детям больше нравится красный. Должно быть, как в сказке. И когда я задаю вопрос родителям, в каком мне прийти костюме, они говорят – «В красном, только в красном».

Алексей Золотарский говорит, что настоящий Дед Мороз никогда не придёт к детям пьянымФото: Ксения КРЫМОВА

Как отправить письмо главному российскому Деду Морозу

Специалист пресс-службы приморского филиала Почты России Ольга Колдышева рассказала, что праздничные пожелания принимаются по официальному адресу его резиденции: 162390, Россия, Вологодская область, город Великий Устюг, почта Деда Мороза.

Адрес получателя нужно указать в правом нижнем углу конверта, адрес отправителя — в левом верхнем. Литера A на конверте позволяет отправить простое письмо по России весом до 20 граммов без наклеивания дополнительных марок. Простое письмо можно опустить в уличный почтовый ящик или в ближайшем отделении Почты России. В среднем письма из Владивостока в Великий Устюг идут 7-10 дней.