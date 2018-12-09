Популярные авиарейсы компании «ИрАэро» оказались недоступны приморцам

Крупная авиакомпания «ИрАэро» приостановила перелёты в города Китая. Приморцы не смогут воспользоваться маршрутами Владивосток - Санья и до Хайкоу, что находится на острове Хайнань. При этом внутренние рейсы всё ещё доступны на сайте.

Сегодня авиакомпания «ИрАэро» сообщила о приостановке программы полётов в китайские города и аннулировала эти рейсы из-за задолженности и систематических нарушений графика платежей туроператором «Жемчужная Река». Планировалось, что деньги поступят 7 декабря, но этого не произошло и терпение организации лопнуло.

- Туроператор не произвел оплату за предстоящие авиарейсы и не покрыл необходимый депозит. До полного погашения существующей задолженности мы прекращаем перевозку туристов «Жемчужной Реки» по всем ранее согласованным маршрутам: Хабаровск, Челябинск, Уфа, Санкт-Петербург, Самара, Казань, Кемерово, Москва, - отмечает пресс-служба.

В авиакомпании понимают всю сложность ситуации, в которой оказались купившие туры «Жемчужной реки» люди. Руководство готово продолжить выполнение полётов лишь после полного погашения задолженности туроператором ООО «Тревел Дизайнерс», работающим под брендом «Жемчужная река». Вместе с тем сейчас в тревоге ожидания развязки событий сейчас находятся туристы и в Хайкоу, и Санье. Им рекомендуется взаимодействовать непосредственно с горячей линией ассоциации «Турпомощь» по телефону +7 (499) 678-1203.

При этом известно даже примерное число людей, оставшихся в Китае - 1 500 человек. Авиакомпания имеет у себя достаточно число самолётов, чтобы перевезти вех туристов из «Жемчужной реки». Ожидающие вылета в Хайкоу туристы сейчас размещены в гостинице Челябинска.

О происходящей ситуации уже доложили в Федеральное агентство по туризму РФ, а также Министерство транспорта РФ и Федеральное агентство воздушного транспорта РФ. Они так же разбираются в сложившейся ситуации и принимают необходимые меры по возвращению маршрутов.

При этом на сайте сейчас остаются доступными для покупки билеты на внутренние рейсы из Владивостока, а в Санью и Хайкоу - уже нет. Отметим, что на рейсах Владивосток – Москва – Владивосток авиакомпании «ИрАэро», действуют увеличенная норма провоза багажа 50 кг. на человека, и специальные тарифы для молодежи, инвалидов и пенсионеров, субсидируемые за счет средств Федерального бюджета, которые составляют 7400 руб. в одну сторону.