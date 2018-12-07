«Брутальная, мощная форма»: определён облик будущего музейно-театрального комплекса во Владивостоке

В борьбе проектов музейно-театрального комплекса, который возведут на Орлиной сопке Владивостока, определился победитель. Вместо старых корпусов Дальневосточного государственного технического университета на возвышенности построят здание, разработанное мастерской Asymptote Architecture. Группа авангардных архитекторов из США создала дизайн здания, в котором совмещаются несочетаемые стили.

Напомним, в прошедшее воскресенье на видовую площадку Орлиной сопки 2 декабря приехала спецтехника, чтобы снести корпуса, в прошлом принадлежавшие ДВГТУ. Первые сокрушительные удары по стенам пришлись по спортзалу бывшего Б-корпуса. Разнеся левую стену, рабочие приостановили свою разрушительную миссию. Разбирать на кирпичики остальное они начнут в ближайшие выходные.

В это время специалисты из Фонда «Национальное культурное наследие» (главный инвестор будущего строения) определялись, какой проект лучше всего подходит облику Владивостока. Выбор оказался не богатым, но очень сложным. Один проект предложило столичное архитектурно бюро «SPEECH», прославившееся реконструкцией стадиона «Лужники» (получили награду на SportEngineering AWARDS 2017), музеем сельского труда (так же награждена на International Architecture Awards 2016) и другими объектами.

Проект архитектурного бюро SPEECH с видом на видовую Орлиное гнездо. Фото: эскиз музейно-театрального комплекса от SPEECH

Проект архитектурного бюро SPEECH с показом холла. Фото: эскиз музейно-театрального комплекса от SPEECH

Второй в кропотливых трудах родился в недрах американской компании Asymptote Architecture. Созданная каирцем Хани Рашидом и уроженкой Монреаля Лиз Анн Кутюр организация прославились своими зданиями «ААА» класса. Например, Центром роскоши и культуры в Италии, башней Strata в Объединённых арабских эмиратах, и в том числе ZIL Gateway Tower в Москве.

Победитель определился накануне, о чём поспешил радостно объявить Хани Рашид на своей странице в социальной сети Инстаграм.

hani_rashid_architect Хани Рашид объявил подготовке мастерплана на своей странице

Проект выполнен сложными формами и всё это при громадном объёме – здание пытается чуть ли не стать выше пилонов Золотого Моста. Такого во Владивостоке ещё точно не было, и вряд ли в скором времени появится. Видение архитекторов вообще находится на стыке реального и виртуального миров. Учитывая, что комплекс по высоте и ширине выходит очень большим, видно его будет почти со всех закутков города. По мнению старейшего архитектора Приморья Валентина Аникеева, причудливое строение действительно выглядит очень интересно, но всё же оно никак не видится храмом искусств.

Проект Asymptote - вид со стороны Золотого моста. Фото: эскиз музейно-театрального комплекса от Asymptote Architecture

- Возьмите Третьяковку, тот же Эрмитаж – это же классика. Смотришь на них, и понимаешь: здесь действительно находится храм искусств. А вот эти новоделы, вроде театра оперы и балета, похожи на всё что угодно, но не культурное место. Если мы говорим про театры, то имеем в виду что-то возвышенное. Предложенный проект Хани Рашидом - это не о высоком искусстве. Да, это определённо интересно: брутальная, мощная форма, нависающая над городом. Её можно представить офисом или банком, но мыслить, что это относится к искусству – вот этого нет, - рассказал корреспонденту «Комсомольской правды» Валентин Аникеев.

Проект Asymptote - вид со стороны проспекта Красоты. Фото: эскиз музейно-театрального комплекса от Asymptote Architecture

Отметим, что на строительство Фонд «Национальное культурное наследие» выделил около 30 миллиардов рублей. После сноса корпусов ДВГТУ рабочие начнут масштабную стройку сразу в двух местах. Первое - в районе улицы Аксаковской, где разместят концертный зал, музей и здания высшей школы музыкального и театрального искусства. Второе находится на острове Русский, где возведут жильё для сотрудников и специалистов культурного собрата с материка. Сдача всех объектов планируется в середине 2023 года.

Проект Asymptote - вид сверху. Фото: эскиз музейно-театрального комплекса от Asymptote Architecture

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