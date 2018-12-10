Лора Белоиван: «Жертвы киднеппинга ждут своей участи в бухте Средняя в Приморье»

Уже больше 80 тысяч человек подписали требование освободить косаток и белух из «китовой тюрьмы» в бухте Средняя в Приморском крае. СМИ и общественность обсуждают эту тему с начала ноября, несколько дней назад на сайте change.org появилась петиция. Её автор Анастасия Иванова напомнила, что в тесных вольерах под Находкой содержатся больше сотни морских млекопитающих, среди которых есть и малыши, не достигшие года. В тексте петиции говорится, что животных выловили для последующего экспорта в Китай, где за них можно выручить десятки миллионов долларов. Причём поймали их в «культурно-просветительских» целях, но фактически речь идёт о коммерции.

В эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» Анастасия рассказала сегодня, что направит эту петицию главе Приморского края Олегу Кожемяко, а также полпреду президента в ДФО Юрию Трутневу, министру природных ресурсов и экологии Дмитрию Кобылкину:

- Я считаю, что эта ситуация в принципе недопустима. 21 век, наннотехнологии - и вот такое варварское отношение к природе, которое до добра не доведёт. То, что обращение подписали уже 80 тысяч человек, - это на самом деле очень большой общественный резонанс, чему я очень рада. И должна сказать, что подписали её не только люди, живущие в Приморском крае, но и из других стран, регионов России.

Разговор в студии «Комсомолки» состоялся через несколько дней после того как суд Южно-Сахалинска признал незаконной экспертизу департамента Росприроднадзора по Дальневосточному федеральному округу, разрешившую вылов косаток и белух в 2018 году. И это решение суда позволяет теперь оспорить законность добычи млекопитающих, в том числе тех, что томятся сейчас в бухте Средней.

Ещё одна участница прямого эфира – директор Центра реабилитации морских млекопитающих, писатель Лора Белоиван отметила:

- Если сейчас судебное решение, принятое с лёгкой руки наших коллег на Сахалине, останется без изменений, то мы получим уникальный для России шанс всё-таки исправить ситуацию, поставить на цивилизованный путь. И вообще прекратить отлов крупных и мелких морских млекопитающих. То, что происходит с отловом китообразных – это, конечно, чудеса средневековья, но в бухте Средней сейчас ждут своей участи и жертвы киднеппинга, маленькие детки. К сожалению, российское законодательство позволяет выискивать бреши, неочевидные с точки зрения обывателя, и пытаться просочиться туда бизнесу, который строится на экспорте морских млекопитающих.

Лора Белоиван и Анастасия Иванова в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье»Фото: Максим КАВАЛЕРОВ

На вопрос ведущего Ильи Кузнецова, можно ли изменить законодательcтво, Лора Белоиван ответила:

- Безусловно. Как это сделали уже все страны, которые когда-либо занимались торговлей морскими млекопитающими. Прогресс не стоит на месте, и головной мозг человека – вместе с умом, совестью, интеллектом и так далее – тоже, слава богу, меняется: от примитивных форм к более продвинутым. Мы сейчас остаёмся единственной страной в мире, которая отлавливает крупных китообразных именно на продажу с целью коммерческого использования. Оппоненты обвиняют нас, нас сторонников запрета на отлов китообразных, что мы расчищаем, таким образом, поле для российского конкурента в лице Америки, которой мы сейчас мешаем продавать косаток в Китай. Но Америка никогда не торговала китообразными. Кроме того, США перестали отлавливать косаток в 1983 году. Мы заняли абсолютно свободную нишу после того как в 1990 году Исландия запретила отлавливать косаток возле своих берегов. А в 2015 году в США был введён запрет на транспортировку китообразных и косаток в частности. Таким образом, впредь была пресечена сама возможность скрытой продажи под видом аренды. Причём американцы по этическим соображениям запретили и разведение в неволе.

Гостья «Комсомолки» назвала двух крупнейших игроков на российском рынке добычи и экспорта живых мормлеков: это Кирилл Михайлов и Лев Мухамедов. В то же время Лора Белоиван подчеркнула, что ей «абсолютно наплевать», кто ведёт этот промысел – главное, чтобы его остановили законным путём.

Ситуацию прокомментировал также адвокат Алексей Ананьев:

- Я бы хотел, прежде всего, сказать, что наше законодательство и наше государство рассматривают этих косаток и белух как имущество, как вещь. Это, наверно, самое плохое, что может быть. Лично я не могу воспринимать как имущество высокоинтеллектуальных существ, которые живут рядом с нами. Но эту ситуацию, конечно, можно изменить – ведь законы пишем мы, люди. Кроме того, есть шанс, учитывая, сколько внимания СМИ, экологов и других общественников вызвала ситуация в бухте Средняя.