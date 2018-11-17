2018-11-17T04:09:50+03:00
Общество

На организаторов «китовой тюрьмы» в Приморье завели уголовное дело

За детёнышей белух и косаток вступились защитники животных, Генеральная прокуратура России, Следственный комитет и Олег Кожемяко
Максим КАВАЛЕРОВ
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Косатки и белухи стали частью полунелегального бизнеса. Фото: Pixabay.comКосатки и белухи стали частью полунелегального бизнеса. Фото: Pixabay.com
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Следственное управление СК РФ по Приморскому краю возбудило уголовное дело по факту незаконной добычи биоресурсов. Речь идёт о «китовой тюрьме» в бухте Средней в районе Ливадии, где ушлые предприниматели на базе бывшего центра адаптации морских млекопитающих устроили что-то вроде «гетто». Отловленные косатки и белухи содержатся в тесных грязных бассейнах. И, есть все основания полагать, что мормлеков готовят для дальнейшей продажи за рубеж.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 3 статьи 256 УК РФ - незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, проинформировала редакцию официальный представитель Следкома, подполковник юстиции Аврора Римская.

По версии следствия, группа юридических лиц получили разрешение на вылов в море косаток и белух «для культурно-просветительских целей». Этот с позволения сказать лов вёлся практически в промышленных масштабах. С июля по сентябрь 2018 года предприниматели, разжившись специальными разрешениями, доставили в бухту Среднюю 12 косаток и 90 белух.

В таких мусорных контейнерах и содержали детёнышей морских млекопитающих. Фото: Нина ЗЫРЯНОВА.

В таких мусорных контейнерах и содержали детёнышей морских млекопитающих. Фото: Нина ЗЫРЯНОВА.

Следователи выяснили, что 11 косаток - можно сказать, ещё детёныши. Они не достигли половой зрелости и потому относятся к транзитному подвиду, внесённому в Красную книгу Камчатского края. С белухами примерно такая же ситуация. 90 млекопитающих - совсем юнцы, а тринадцати из них даже года не исполнилось.

Российским законодательством запрещается отлавливать группы китообразных, в которых замечены детеныши-сеголетки с сопровождающими их самками, а также самок с явными признаками беременности, напомнила Аврора Римская.

Сейчас сотрудники Следственного управления устанавливают все обстоятельства резонансного дела. Как ранее сообщала «Комсомольская правда», со своей стороны следственные действия также проводят Генеральная прокуратура России и её региональные подразделения. Первым делом выяснилось, что в «китовой тюрьме» царит антисанитария, а разрешения на отлов животных выдавались незаконно.

В вольерах находится около 90 белух и 11 косаток.Видео: Вести.Приморье

Бывший научно-исследовательский центр адаптации в бухте Средней в этом году незаметно сменил амплуа. Теперь здесь хозяйничают четыре фирмы - ООО «Афалин», «Океанариум ДВ», «Белый кит» и «Сочинский дельфинарий». К данным бизнес-образованиям у следствия и зоозащитников накопилось немало вопросов. Прокурорские представления поступили и в официальные органы. Чиновникам Амурского территориального управления Федерального агентства по рыболовству предстоит вспомнить, на каких основаниях они выдали коммерсантам разрешения на отлов морских млекопитающих.

Ещё два года назад адаптационный центр для морских млекопитающих зазывал на представления взрослых и детей. Но через некоторое время учреждение сменило амплуа, превратившись в "гетто" для косаток и белух. Фото: Vl.ru

Ещё два года назад адаптационный центр для морских млекопитающих зазывал на представления взрослых и детей. Но через некоторое время учреждение сменило амплуа, превратившись в "гетто" для косаток и белух. Фото: Vl.ru

Завтра, 18 ноября, защитники животных планируют провести пикет в центре Владивостока - они требуют объективного расследования дела о «китовой тюрьме». Также известно, что в следственные органы поступило обращение о врио губернатора Приморского края Олега Кожемяко с просьбой разобраться в сложившейся ситуации.

В числе первых о «китовой тюрьме» рассказала защитница животных Нина Зырянова, на которую там же, в бухте Средней, напали вышибалы с закрытой базы.

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