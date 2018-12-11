2018-12-11T05:32:15+03:00
Общество

Приморский депутат: В извечном споре между Владивостоком и Хабаровском мы получили бонусные очки

Дальневосточники проснулись и узнали, что президент РФ поддержал инициативу Олега Кожемяко
Оксана КИСЕЛЁВА
Поделиться:
Перенос столицы ДФО стал ещё одной темой споров между жителями Владивостока и Хабаровска. Фото: primgorod.ruПеренос столицы ДФО стал ещё одной темой споров между жителями Владивостока и Хабаровска. Фото: primgorod.ru
Изменить размер текста:

Во Владивостоке комментируют новость о том, что Владимир Путин согласился с необходимостью переноса административного центра Дальневосточного федерального округа во Владивосток. С таким предложением ранее к руководству страны обратился врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. С 2000 года – с того момента, как был сформирован ДФО – его центр находится в Хабаровске. Губернатор соседнего с Приморьем края Сергей Фургал заявлял в октябре этого года: «Пускай попробуют, здоровая конкуренция никому не мешала, но столица останется в Хабаровске».

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» новость прокомментировал депутат Законодательного собрания Дмитрий Новиков:

- Думаю, за 700 километров от нас жителей города Хабаровска, которые сегодня утром прочитали это, переполняют, я думаю, не очень позитивные эмоции.

Собеседник подчеркнул, что его «раздирали противоречивые чувства», так как поначалу на информационных лентах и в телеграм-каналах была противоречивая информация с разными датами – 2017 и 2018. Но потом всё встало на свои места, так как появилось высказывание пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

- Безусловно, я не исключаю политической составляющей подписания этого документа. Но, помимо неё, однозначно есть и экономическая подоплёка. Мне, как патриоту Приморского края, безусловно, отрадно то, что в извечном споре между Владивостоком и Хабаровском мы получили дополнительные бонусные очки. Переезд сюда аппарата полпредства повысит административный рейтинг Владивостока, соответственно, скорее всего, сюда привлекут больше инвестиций. Вполне возможно, что здесь появятся филиалы государственных корпораций и вообще для жителей города это будет позитивный момент - по крайней мере, появится больше мест для трудоустройства, - считает депутат Новиков.

Депутат Законодательного собрания Приморского края Дмитрий Новиков. Фото: zspk.gov.ru

Депутат Законодательного собрания Приморского края Дмитрий Новиков. Фото: zspk.gov.ru

Еще больше материалов по теме: «Выборы губернатора Приморья»

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Читайте также
Владислав Фронин: В ЦК о публикации не знали!
Накануне 100 летия Александра Солженицына бывший главный редактор «КП» , сегодня - главный редактор «Российской газеты», рассказал, как в 1990 году в «Комсомолке» тиражом 22 млн экземпляров смогла выйти брошюра «Как нам обустроить Россию»
Сергей Степашин: Разве Солженицын предатель Родины? Ведь он батареей командовал на фронте, боевые ордена заслужил
Это заявление экс-премьер России сделал в эфире Радио «Комсомольская правда» накануне 100-летия со дня рождения знаменитого русского писателя [видео]
Владимир Познер: Солженицын не был диссидентом, потому что не просил, как другие, Запад «надавить» на Советский Союз
Знаменитый телеведущий - в эфире Радио «Комсомольская правда» - о русском писателе, 100-летие со дня рождения которого отмечается во вторник, 11 декабря
Новости 24
Русские моряки с «Палладия» в Южной Корее сидят без еды и света
Приморский капитан наловил камбалы на 2,5 года «условки»
Третьекурсник приморского вуза изобрёл уникальную конструкцию для инвалидов
В Хорольском кефире и «Снежке» нашли кишечную палочку
Бесснежная зима воцарилась в Приморье
Новогодний городок сооружают в Спортивной гавани Владивостока
Приморье добавит льгот пенсионерам и ветеранам труда
Лихач на фуре протаранил тягач и сломал ногу в Приморье
Более 13,5 тысяч браков заключили в Приморье в 2018 году
Жителям Владивостока заплатят за патроны и взрывчатку
Школьников Владивостока теперь кормят вкуснее и полезнее
Зарплату школьным водителям наконец повысят в Приморье
Молодой водитель погиб в тяжелой аварии в Приморье
Житель Владивостока сутки провел на лодке в ледяном плену
Приморский собачник наткнулся в лесу на павшую лошадь
Виновника аварии с тремя погибшими посадили в Приморье
«Врубил фары»: таможня Владивостока задержала партию автоконтрабанды
Жительницу Приморья осудили за жульничество с пособиями
Жители Владивостока эмигрируют на другие планеты
Налётчики с пневматикой напали на пит-стоп и сели в тюрьму в Приморье
Жителям Анучинского района Приморья починят стадион и поставят спортплощадки
Корабли ТОФ прибыли в Индию для совместных учений