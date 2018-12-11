2018-12-11T05:32:15+03:00
Общество

Приморский депутат: В извечном споре между Владивостоком и Хабаровском мы получили бонусные очки

Дальневосточники проснулись и узнали, что президент РФ поддержал инициативу Олега Кожемяко
Оксана КИСЕЛЁВА
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Перенос столицы ДФО стал ещё одной темой споров между жителями Владивостока и Хабаровска. Фото: primgorod.ruПеренос столицы ДФО стал ещё одной темой споров между жителями Владивостока и Хабаровска. Фото: primgorod.ru
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Во Владивостоке комментируют новость о том, что Владимир Путин согласился с необходимостью переноса административного центра Дальневосточного федерального округа во Владивосток. С таким предложением ранее к руководству страны обратился врио губернатора Приморского края Олег Кожемяко. С 2000 года – с того момента, как был сформирован ДФО – его центр находится в Хабаровске. Губернатор соседнего с Приморьем края Сергей Фургал заявлял в октябре этого года: «Пускай попробуют, здоровая конкуренция никому не мешала, но столица останется в Хабаровске».

Сегодня в эфире радио «Комсомольская правда»-Приморье» новость прокомментировал депутат Законодательного собрания Дмитрий Новиков:

- Думаю, за 700 километров от нас жителей города Хабаровска, которые сегодня утром прочитали это, переполняют, я думаю, не очень позитивные эмоции.

Собеседник подчеркнул, что его «раздирали противоречивые чувства», так как поначалу на информационных лентах и в телеграм-каналах была противоречивая информация с разными датами – 2017 и 2018. Но потом всё встало на свои места, так как появилось высказывание пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова.

- Безусловно, я не исключаю политической составляющей подписания этого документа. Но, помимо неё, однозначно есть и экономическая подоплёка. Мне, как патриоту Приморского края, безусловно, отрадно то, что в извечном споре между Владивостоком и Хабаровском мы получили дополнительные бонусные очки. Переезд сюда аппарата полпредства повысит административный рейтинг Владивостока, соответственно, скорее всего, сюда привлекут больше инвестиций. Вполне возможно, что здесь появятся филиалы государственных корпораций и вообще для жителей города это будет позитивный момент - по крайней мере, появится больше мест для трудоустройства, - считает депутат Новиков.

Депутат Законодательного собрания Приморского края Дмитрий Новиков. Фото: zspk.gov.ru

Депутат Законодательного собрания Приморского края Дмитрий Новиков. Фото: zspk.gov.ru

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