Тигриная маска для читателей «Комсомольской правды»

Накануне новогодних праздников АНО «Центр «Амурский тигр» подготовил для читателей «Комсомолки» сюрприз. В трёх номерах, начиная с 18 декабря, в газете появятся вложения в виде деталей от маски амурского тигра в технике паперкрафт.

Полный комплект деталей напечатан на трёх листах. Первый из них, а также инструкцию по сборке вы найдёте в выпуске от 18 декабря, оставшиеся два - в номерах «Комсомолки» от 19 и 21 декабря. Не пропустите!

Что еще за паперкрафт?

В переводе с английского паперкрафт (papercraft) - это изготовление моделей (игрушки, фигурки, техника, украшения, маски и т. д.) из бумаги. В отличие от известного всем оригами, в паперкрафте не ограничено использование ножниц и клея.

Сборка паперкрафт-модели - увлекательное занятие для взрослых и детей. Никаких особых навыков вам не потребуется, только внимательность и аккуратность. Просто следуйте инструкции: вырезайте детали и склеивайте их в правильном порядке при помощи клея ПВХ. Детям до 12 лет потребуется помощь взрослых. Предлагаем вам попробовать себя в таком виде творчества и желаем, чтобы вам было интересно!

Нужно больше подарков!

На фотографии к анонсу изображена цветная маска, однако детали, которые вы найдёте в газете, будут белого цвета. Не удивляйтесь - так и должно быть.

Всё дело в том, что белую маску вы можете раскрасить так, как захотите. Вы ограничены только своей фантазией. Сфотографируйте результат и отправьте по почте или выложите в одну из социальных сетей (ссылки в конце статьи), отметив Центр «Амурский тигр». Авторов самых оригинальных вариантов оформления масок ждёт ещё один «тигриный» подарок!

Кто всё это затеял?

АНО «Центр «Амурский тигр» - организация по изучению и сохранению популяции амурского тигра в России. Свою деятельность осуществляет без бюджетного финансирования, исключительно благодаря спонсорской поддержке организаций и частных лиц. Создана Русским географическим обществом по инициативе президента России.

Амурский тигр - индикатор благосостояния экосистемы юга Дальнего Востока России. Сохраняя редкого хищника, Центр «Амурский тигр» оберегает и копытных животных, служащих тигру источником пропитания, и лес, являющийся животным домом.

Макет маски разработала компания PolygonalPaper, первой в России превратившая сложные паперкрафт-модели в простой и понятный каждому конструктор, с помощью которого любой может создать произведение искусства из обычной бумаги.

Я собрал маску, раскрасил, куда отправлять?

Электронная почта: info@amur-tiger.ru

«ВКонтакте»

Instagram

Facebook