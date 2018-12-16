2018-12-17T00:50:33+03:00
Политика

Полиция проверяет сигнал о скупке голосов избирателей на выборах губернатора в Приморье

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Александр Брод наблюдает за ходом губернаторских выборов в регионе
Оксана КИСЕЛЁВА
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16 декабря. Во Владивостоке выборы - это целое искусство.16 декабря. Во Владивостоке выборы - это целое искусство.Фото: Максим КАВАЛЕРОВ
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В самый разгар воскресного голосования в Приморском крае с журналистами встретился член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод. Корреспонденту «Комсомольской правды» он сказал, что прилетел во Владивосток ещё в пятницу, чтобы на месте контролировать ситуацию и реагировать на все сигналы о каких-либо нарушениях. Собеседник подчеркнул, что повторные выборы в Приморье явно вышли за уровень региональных - к ним приковано внимание федеральных СМИ, властей и общественности.

- Ситуация действительно неординарная, идут повторные выборы. Работает организация «Голос», приехали представители политических партий из Москвы. В Общественной палате Приморского края постоянно работает горячая линия, ведётся дежурство. Вместе с председателем Общественной палаты края Борисом Ступницким мы посетили несколько избирательных участков, - сказал Александр Брод.

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод. Фото: Ксения КРЫМОВА

Член Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека, сопредседатель Ассоциации «Гражданский контроль» Александр Брод.Фото: Ксения КРЫМОВА

По его мнению, День тишины прошёл без грубых нарушений и проблемных звонков в избирком Приморского края.

- Единственная информация, которую мы очень тщательно проверили совместно с Общественной палатой края, - по поводу якобы размещённого баннера в непосредственной близости от участковой избирательной комиссии в хореографическом училище. И мы вчера долго осматривали территорию: этого баннера нет, очень чётко сработала комиссия. Поэтому в день тишины нарушения не было. Теперь - об обстановке на сегодня: коллеги из Общественной палаты получили звонок о том, что на 601-м участке не запускался КОИБ, не опечатали ящик для голосования. Но наблюдатели незамедлительно сообщили в краевую комиссию - сделали замечание УИК, и эти нарушения оперативно устранили.

Также поступил звонок относительно скупки голосов на участке, который находится на улице Фонтанной во Владивостоке. Об этом мы уже уведомили правоохранительные органы, началась проверка, установлен контакт с управлением МВД по Приморскому краю. Поэтому мы надеемся на оперативную и объективную проверку и ждём её результатов, о чём сразу вам сообщим, - подчеркнул собеседник.

Он добавил, что не обходится и без фейковой информации: так, в социальных сетях активно распространяется информация о том, что якобы в Находке в гимназии № 5 неизвестные подошли к сотруднику полиции, отвлекли его внимание и совершили вброс бюллетеней. Общественники проверили эту информацию, и, как сказал Александр Брод, «ларчик очень просто открывается - в Находке нет гимназии № 5, поэтому инцидент исчерпан».

Напомним, «Комсомольская правда» ведёт онлайн-трансляцию губернаторских выборов в Приморском крае.

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