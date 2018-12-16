В Приморье завершилось голосование на выборах губернатора и уже определился лидер

Официальный представитель Центральной избирательной комиссии РФ Евгений Шевченко в прямом эфире радио «Комсомольская правда» - Приморье» только что заявил, что завершившееся час с небольшим назад голосование на выборах губернатора региона стало по-своему уникальным. Во-первых, в краевую избирательную комиссию и на «горячую линию» ЦИК не поступило за воскресный день ни одной жалобы. Во-вторых, Центризбирком впервые в истории столкнулся с таким количеством «фейковых» нарушений.

На отметке в 18 часов явка составила 39,57 % или 580 285 человек. Это превосходит показатели первого, сентябрьского, раунда волеизъявления больше чем на 10 процентов. Лидером по проценту явки стал родной для кандидата Олега Кожемяко Черниговский район - 56,07 %. Следом идут соседние Спасский (64 %) и Кировский (55 %) районы.

Заместитель председателя краевой избирательной комиссии Роман Охотников сообщил, что нарушений в ходе голосования не зафиксировано. По его словам, неплохо относительно прошлых кампаний проголосовали избиратели во Владивостоке.

Сейчас во Владивостоке идёт подсчёт голосов с помощью системы ГАС «Выборы». В 2 часа ночи по владивостокскому времени (19.00 мск) состоится брифинг, где огласят первые предварительные результаты плебисцита.

К этой минуте обработано более 17 процентов бюллетеней. У представителя ЛДПР Андрея Андрейченко 20,56 %, у самовыдвиженца Олега Кожемяко - 65,98 %. Роза Чемерис («За женщин России») и Алексей Тимченко («Партия дела») значительно отстают - у них 3,88 и 4,42 процентов соответственно.

«Комсомольская правда» ведёт онлайн-трансляцию губернаторских выборов.