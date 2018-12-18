Олег Кожемяко: объединение Сахалина и Приморья произойдет только по воле народа

Губернатор Приморья Олег Кожемяко считает, что объединение Приморского края и Сахалинской области возможно только при вынесении этого вопроса на референдум.

- Я, как говорится, проходил эти процедуры, когда объединяли Корякию и Камчатский край, поэтому процессы мне знакомы. И могу сказать, что, прежде всего, это волеизъявление людей. Это самое главное требование и правило. Все остальное: и референдумная группа, и обращение к руководителю страны, и его поддержка тоже, и другие моменты, - сообщил Кожемяко в интервью телеканалу «Россия 24».

По словам Олега Кожемяко, решение подобных вопросов требует обстоятельного подхода. Необходимо просчитать, насколько это удобно с точки зрения транспортной доступности.

- Территории большие, они непростые. Как бы это отразилось на Сахалине, какие плюсы будут одному и другому региону. Прежде чем принимать такие решение, делаются экономические и социальные подсчеты. После этого уже обнародуются все эти выкладки, которые будут, безусловно, обсуждаться широким слоем населения, и я думаю, что на данном этапе нужно сосредоточиться нам на тех проблемных вопросах, которые есть в Приморье, - сказал Кожемяко.

Тем не менее, прежде чем решать вопросы объединения двух регионов, Олег Николаевич считает, что в Приморье сейчас есть куда более значимые проблемы, требующие немедленного решения.

- Нам нужно действительно сделать так, чтобы и край, и город был по праву столицей Дальнего Востока. Чтобы здесь действительно начались качественные улучшения, и люди бы это почувствовали, - резюмировал Олег Кожемяко.

Напомним, 17 декабря председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина покинула свой пост. Вера Щербина считается соратником Олега Кожемяко. Поэтому наблюдатели связывают её отставку с возможным скорым переездом в Приморский край.