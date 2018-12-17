Глава правительства Сахалина покинула пост после победы Кожемяко на выборах

СЕГОДНЯ 06:35 2018-12-17T06:35:48+03:00

Вера Щербина (на фото справа) во время церемонии награждения в качестве руководителя Сахалинской области. Фото: Sakhalin.gov.ru

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Председатель правительства Сахалинской области Вера Щербина покидает свой пост. Об этом в понедельник, 17 декабря, агентству РИА «Новости» сообщили в островном департаменте информационной политики.

«Временно исполняющим обязанности председателя правительства Сахалина назначен Алексей Белик, ранее курировавший в правительстве экономический блок», - уточнили в департаменте.

Вера Щербина считается соратником Олега Кожемяко. Поэтому наблюдатели связывают её отставку с возможным скорым переездом в Приморский край. Накануне врио губернатора Приморья получил больше всего голосов в ходе прошедших 16 декабря выборов.

Кстати, трудовую биографию Вера Георгиевна начала именно в Приморье, в посёлке Лучегорск. «Белый дом» на улице Светланской ей тоже хорошо знаком - в начале 2000-х она занимала должность заместителя руководителя департамента финансов. Когда президент России назначил Кожемяко временным руководителем Приморья, Щербина исполняла обязанности губернатора Сахалинской области.