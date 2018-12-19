Куда обратиться, чтобы во Владивостоке снесли незаконный ларёк?

Незаконные киоски и ларьки - пожалуй, одна из наиболее старых проблем Владивостока. Бесчисленные павильоны (установленные в самых неподходящих местах) не только портят городские пейзажи, но и банально мешают горожанам. Впрочем, то же самое подчас можно «предъявить» и вполне законным ларькам (или, по-официальному, НТО – нестационарным торговым объектам). И в данном случае людей можно.

В «Комсомолку» обратилась жительница Владивостока Любовь Ивановна. Женщина дозвонилась в прямой эфир, чтобы поделиться с другими горожанами своим негодованием.

- Я живу на улице Печорской, 8. У нас возле дома стоит ларёк, там фруктами, овощами торгуют. Он жильцам дома откровенно мешает. Во-первых, поставили его прямо напротив пешеходного перехода. Он мешает людям. Во-вторых, он просто портит вид! Прямо за ним сейчас строят новое здание, там спортивный комплекс какой-то будет. И ларёк попросту уродует фасад! - посетовала горожанка.

Любовь Ивановна добавила, что движение возле её дома довольно плотное, особенно с утра - люди там объезжают пробки на проспекте 100-летия Владивостока. Так что соседство «зебры» с ларьком действительно является серьёзной помехой.

Корреспондент «Комсомолки» решил лично посмотреть, что там за ларёк такой, и чем же он так не приглянулся местным. Итак, прошу любить и жаловать - ларек овощной обыкновенный.

Тот самый киоск.Фото: Артём КАБАНКОВ

Ничего страшного, на самом деле, нет. Киоск стоит рядом с переходом, но не напротив - и, прямо скажем, не мешает пешеходам. Впрочем, одна из местных жительниц рассказала, что какое-то время назад ларёк действительно стоял прямо в конце «зебры». Потом киоск подвинули - но, судя по всему, ненависть местных жителей к торговой точке осталась.

Стоит киоск, к слову говоря, на вполне законных основаниях. Он вписан в городскую схему НТО, и функционирует ещё со времён мэра Игоря Пушкарёва. Другое дело, что жильцов особенно никто не спрашивал, нравится им расположение павильона или нет.

Вообще, ещё со времен отставного мэра Виталия Веркеенко в приморской столице идёт активная борьба с незаконными ларьками.

Жители Печорской,8 очень недовольны овощным павильономФото: Артём КАБАНКОВ

Так что если тот или иной киоск вызывает у вас подозрения, то всегда можно обратиться в администрацию города. Как рассказала «Комсомолке» пресс-секретарь мэрии Марина Ивлева, проще всего обратиться в интернет-приемную на сайте города. Такое обращение будет равносильно привычному «бумажному» обращению.

- В течение месяца на место выедет комиссия, которая проверит: законно ли стоит ларёк или нет. Если павильон окажется незаконным, то владельца обяжут снести его. Понятное дело, что хозяин ларька может проигнорировать требование. В этом случае торговую точку снесут принудительно, - рассказала она.

А рядом расположен стадион "Строитель" - он тоже совершенно не радует глазФото: Артём КАБАНКОВ

Марина Ивлева добавила, что за последние несколько месяцев во Владивостоке выявили огромное число незаконных НТО. Поэтому образовалась «очередь» из киосков, подлежащих сносу. Так что с ликвидацией киосков сейчас могут быть небольшие проволочки. Впрочем, своего часа дождутся все. Одним из самых показательных примеров стала массовая ликвидация киосков с шавермой на улице Адмирала Фокина. Она стояла там много лет - совершенно незаконно, но вот взялись за нее только в этом году.

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