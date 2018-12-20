Олег Кожемяко ищет заботливые руки для очаровательных щенков

Только что избранный губернатор Приморского края Олег Кожемяко обратился к своим подписчикам в соцсетях. На этот раз – не с итогами поездок по краю и не с социальными, экономическими инициативами.

- Хочу порадовать вас новостями, не имеющими отношения к моей работе. У нашей семьи появилась возможность подарить двух очаровательных щенков породы маремма абруццкая овчарка. Хочу отдать их в надёжные заботливые руки (желательно семья с детьми, проживающая в частном доме). Пишите комментарии (в том числе о собаках и вашей любви к ним). Я лично выберу хозяина, - написал глава Приморья.

"Для владения такой собакой нужно иметь стальной характер", - предупредил один из подписчиков. Фото: instagram.com/kozhemiako.oleg

Запись на страничке kozhemiako.oleg появилась накануне – видео, а также фотографии игривых и симпатичных щенков мареммы. К этому часу пост собрал почти 3 тысячи лайков: щенков мареммы хотят не только приморцы, но и жители Сахалинской области, Амурской, других регионов. Вот лишь некоторые комментарии: «Эта беленькая прелесть очень бы порадовала наших детей, плюсом к нашей беленькой кошечке», «Здравствуйте, мой братик мечтает об этой собачке. Ему 3 года, и у нас частный дом», «Это был бы лучший подарок для моих родителей. Живут в частном доме», «Мы с сестрой очень хотим настоящего товарища, который будет участвовать в соревнованиях и тренировках по спортивному туризму», «Добрый вечер. Мы с Сахалина. Очень хотим себе пастуха. У нас лошади. Ребёнку 6 лет. Две собаки - немец и восточноевропейская овчарка. Мы были бы рады такому другу».

Олег Кожемяко лично выберет хозяина для этих щенков. Фото: instagram.com/kozhemiako.oleg

Впрочем, нашлись и скептики: «Странная раздача «борзых щенков». А не благороднее ли и разумнее подарить семью и дом менее титулованной собаке? Хотя бы одной. А то на этих желающих - как грязи. Если поставить себе задачу посложнее и решить - сможете, Олег Николаевич?»; «Собачку, собачку, только и пишут. Люди! Это не собачка! Это волкодав! Ему простор нужен! Хотите собачку, возьмите тойчика, пинчера, пекинеса и будет вам собачка!», «Все те, кто с детства мечтает о маремма - это не самая простая порода. Они невероятно красивы, комфортны в общении, но для владения такой собакой нужно иметь стальной характер. Маремма - овчарка. Но не в том понимании, к которому все привыкли. Она не будет беспрекословно выполнять все команды. Маремма умеет думать и решать сама. Неграмотной дрессурой можно сломать характер. А собака со сломанным характером - граната без чеки».