Мэра Владивостока выберут не ранее, чем через 100 дней
Председатель владивостокской думы Андрей Брик рассказал, как будет проходить конкурс на замещение главы города. По его словам, на сегодняшний день этот вопрос очень актуален, так как мэр - это хозяин города, а хозяин должен быть всегда на своём месте. Поэтому закона на краевом уровне, который даёт право вернуть прямые выборы, в Думе решили не дожидаться.
От прошлогоднего конкурса на замещение главы Владивостока нынешний будет несколько отличаться по срокам.
- Есть федеральное законодательство, которое предписывает в течение полугода пройти все процедуры по избранию главы города. Мы приняли это во внимание, все вопросы в части законности принятия решения согласованы с прокуратурой. Для нас это очень важный факт, и в этом я вижу нашу главную задачу - включиться и попасть в те сроки, которые определены законодательством. Мы рассматривали две важные задачи, которые бы позволили нам объективно подойти к выбору кандидата. Первое - это формирование конкурсной комиссии, - отметил Андрей Брик.
20 декабря на заседании Думы было принято решение о начале процедуры по формирования конкурсной комиссии в составе восьми человек. Комиссия уже начнёт принимать документы и рассматривать их.
- После получения программ кандидатов на заседании думы в течение 100 дней будет принято решение по главе города Владивостока. По срокам - это примерно в марте - начале апреля 2019 года. Федеральное законодательство приписывает нам уложиться именно в эти сроки, - уточнил председатель Думы Владивостокаю.
Председатель комитета по местному самоуправлению, правопорядку и законности Роза Чемерис отметила, что в прошлом году было более 105 предложений на пост главы Владивостока, из которых до финала дошли всего лишь 55. В режиме нон-стоп с 8:30 утра до 22 часов вечера кандидаты выступали один за другим. Увеличение сроков рассмотрения работы всех предложений с 55 дней до 100 дней связано с тем, что 55 дней оказалось недостаточно.
- Если это вызовет дополнительный интерес каких-то политиков, то будет хорошо. Конкуренция, в том числе и на политическом рынке, - это прекрасно. Таким образом, повышается качество политической дискуссии. Я как раз за то, чтобы никогда не ждать готового сценария. Всё меняется, политика и политический процесс в Приморском крае диктует новые условия, в том числе приспособления к этим реалиям, и это интересно. Надо быть готовым ко всему, - высказалась Роза Чемерис.
Во время пресс-конференции по итогам работы Думы города Владивостока Роза Чемерис не исключила и возможность своего выдвижения на пост главы города.
- Если мне сильно захочется, я могу, но пока не вижу в этом никакой необходимости. Мне очень интересно заниматься законотворчеством. Всем кажется, что работа депутата - это публичная работа, но в первую очередь это законотворчество. Мы, муниципальные депутаты, занимаемся огромным количеством вопросов, связанных с совершенствованием законодательства именно во Владивостоке, - утонила Роза Басировна.
К слову, губернатора Приморского края в самом начале своей деятельности высказался за возвращение прямых выборов вместо действующей сейчас конкурсной процедуры назначения глав муниципалитетов. До этого теперь уже экс-мэр Виталий Веркеенко добровольно ушёл в отставку с 12 октября - после всего лишь девяти месяцев работы на посту градоначальника. После него кресло градоначальника занял Сергей Шерстюк, который раньше занимался работой со СМИ, а также планированием и организационной деятельностью городской администрации.