Леса вырубают, школы закрывают: приморский общественник обратился к Владимиру Путину на пресс-конференции

Сегодня Владимир Путин проводит ежегодную большую пресс-конференцию. Журналисты российских СМИ, а также общественные деятели задают президенту самые разные вопросы.

Глава государства не обошел вниманием и Приморский край. Вопрос ему задал владивостокский общественник Сергей Мильвит, президент фонда «Горожанин и гражданин». Он, к слову говоря, общался с Путиным и на прошлогодней пресс-конфренции. О том, что приморец будет спрашивать, «Комсомолке» было известно заранее. Когда стало известно, что Сергей отправляется на пресс-конференцию главы государства, было ясно - он почти наверняка пробьётся к микрофону. Так что мы решили узнать заранее, что же общественник намеревается сказать президенту. Поиграли, так сказать, в Дудя.

- Я очень о многом хочу сказать. Например, уже более 10 лет у нас продолжается хищение лесов и земель лесного фонда Владивостоксого лесничества. Взять тот же Садгород, Сахарный ключ… Участки с лесом продают под коттеджи. Это выгодно некоторым чиновникам. У нас все еще зажимают предпринимателей. Есть проблема точечной застройки. Много всего, - рассказал Сергей.

Он добавил, что отдельно хочет остановиться на пенсионной реформе, которую считает несправедливой и опасной для власти. Но главное в его выступлении - это, конечно же, экология. О ней он говорил и в прошлом году.

…К концу третьего часа пресс-конференции Сергей Мильвит действительно получил слово. Спич у него вышел, надо сказать, обширный - наверное, это было самое длинное обращение к Путину за всю пресс-конференцию. Приморец успел и затронуть пенсионную реформу, и поздравить главу государства с Новым годом, и рассказать о проблемах Владивостока.

- После моего обращения у нас во Владивостоке закрыли мусоросжигательный завод. Спасибо вам за это. Но есть еще много других проблем. Спорткомплекс в Снеговой пади никак не достроят. Не решили проблемы обманутых дольщиков. У нас закрывают школу № 55 на Дальхимпроме, детям сейчас приходится ездить в отдаленные учебные заведения. А еще у нас до сих пор не ставят на кадастровый учет леса, и там продолжается постройка коттеджей, - сетовал Сергей Мильвит.

Все вопросы касались именно Владивостока, но не Приморья в целом. Для жителей приморской столицы все эти проблемы действительно актуальны. Но масштаб, масштаб…

Путин ответил на все вопросы приморского общественника. Фото: kremlin.ru

Общественник также не обошел стороной и пенсионную реформу. По мнению приморца, Путина обманули, когда говорили об экономическом эффекте от повышения пенсионного возраста. Дескать, везде дефицит, никакого роста – может лучше, все отменить?

Владимир Путин сказал, что решение частных (владивостокских) проблем поручат новому губернатору края – Олегу Кожемяко.

- Я думаю, он тоже следит сейчас за нашей пресс-конференцией и после нее изучит эти вопросы. Я тоже посмотрю на них, но здесь нужно детально разбираться. Я попрошу Олега Кожемяко предоставить мне соответствующую информацию, доложить, - ответил глава государства.

Путин - Мильвиту на пресс-конференции 00:00 00:00

А вот на реформе президент остановился особо. Путин объяснил, что повышать пенсионный возраст все равно бы пришлось. Однако лет через пять-семь это нужно было бы делать резко, болезненно для населения. Так что в данном случае никаких обманов – сплошная необходимость.

- Я противник пенсионной реформы. Но я убежден, что от нее никуда не деться. Ситуация сейчас поменялась, поменялось соотношение работающих и пенсионеров, - пояснил Владимир Владимирович.

Путин - о пенсионном возрасте 00:00 00:00

Также президент коснулся недавнего переноса столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровска в Приморье. По словам Путина, это решение было логичным, так как Владивосток в последние годы бурно развивается – и является точкой притяжения для иностранцев.