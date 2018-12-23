«Полиция – молодцы, а 1000 зевак стояли и снимали на телефон»: во Владивостоке джип провалился под лёд

Накануне во Владивостоке случилось происшествие, которое облетело местные страницы в соцсетях и даже вызвало ожесточённые споры. Водитель джипа Suzuki Escudo решил проехать по тонкому льду озера Патрокл, но в результат оказался в воде. Как сообщала «Комсомольская правда», в краевой столице в субботу потеплело до 0,+3. Кроме того, после очередного такого случая из серии «Слабоумие и навага» сотрудники МЧС предупреждали: выезд на лёд запрещён, до тех пор, пока его толщина не достигнет 15 сантиметров.

- Интересно, там что у водителя вместо головного мозга? – поинтересовался один из подписчиков страницы dpskontrol_125rus в Instagram.com, где появилась информация.

К слову, водитель остался цел – сумел выбраться, так как произошло всё недалеко от берега. А вот джип вытаскивали несколько часов: сначала, по словам очевидцев, другой автолюбитель на УАЗ «Патриот» подцепил и тянул «Эскудика», но вызволили его в итоге сотрудники МВД.

В соцсетях одни комментаторы ругали водителя: «Наловил рыбки)», «Чёрт заезжий; местные знают, что до 15 января там нечего делать»; «Не жалко таких дятлов!!! Вместо мозгов - корюшка))»; «Какие нафиг рыбаки на Патрокле??, «Вот ещё что-то про женскую логику любят говорить.... Ни одна девушка за рулём никогда в жизни не поедет по льду колесить, да ещё когда на улице нулевая температура».

Другие следили за операцией по спасению джипа: «Мы там были, позвонили 112 МЧС, они приняли вызов, через минут 20 перезвонили, спросили: люди выбрались? Мы им сказали: да. Они нам: ну хорошо, мы машины не спасаем», «Полиция молодцы!!!Приехали и помогли, а 1000 зевак стояли и снимали на телефон, фууууу, противно аж».

Интересно, что после всего случившегося уже через час на Патрокле гоняли другие машины.