Разрушенные традиции и ледяные фигуры: Приморье готовится к Новому году

Приморье готовится встречать Новый год. По всему краю устанавливают праздничные городки и ставят елки – главный символ праздника.

Самая главная ёлка

Во Владивостоке с монтажом главной городской елки не очень заладилось – из-за смены подрядчика 28-метровую искусственную конструкцию установили позже сроков. Общая высота конструкции составит 30 метров – если учитывать звезду.

Полностью смонтировали елку только на днях. Стоит она, по традиц

К владивостокской елке горожане привыкли.Фото: Екатерина ИЗМАЙЛОВСКАЯ

ии, на главной городской площади. Украшение елки – такое же, как в прошлом году, то есть довольно спорное. Ночью светодиодные украшения смотрятся весьма неплохо, а днем больше напоминают старые коврики, которыми кто-то облепил дерево. Однако горожане к ним привыкли, и бури негатива уже не наблюдается. Стоять на площади ёлка будет приблизительно до 26 января 2019 года. Самое главное, конечно же, чтобы она не упала. Официальное открытие новогодней елки состоится завтра.

Рушим традиции

В Находке в этом году дислокацию елки поменяли. Она также стоит на Ленинской – но совершенно в другом конце улицы. Раньше праздничное дерево традиционно ставили в историческом центре города, у памятника «Два якоря». Однако там многим горожанам она откровенно мешала. Речь идет, в первую очередь про автомобилистов; праздничное дерево мешало движению и парковке. Вероятно, вняв просьбам горожан, чиновники и перенесли ее выше – установят на площадь Муниципального центра культуры. Там она точно никому не помешает, к тому же в ДК можно согреться после прогулки. Впрочем, перестановка не всем пришлась по вкусу. Часть находкинцев восприняла этот как покушение на традиции. Своим негодованием они охотно делятся в социальных сетях.

В Находке елка теперь стоит в новом месте. Фото: пресс-служба администрации Находки

«Елка на Якорях стояла для всего города! Любой проезжающий видел ее и радовался Новому году. А сейчас ее просто забрали от всех горожан и засунули в тупик!»

«Нет слов! Взять сломать старые традиции! Это кем надо быть? Обидно, сначала экономии на ней 3 года подряд – одни и те же украшения вешали, а отчитывались, как будто новое все купили. А в итоге вообще ёлки лишили! Как я же она главная на этом ДК, бред!»

Подобных комментариев в приморских соцсетях – десятки. В качестве компромисса находкинцы предлагают поставить возле «Двух якорей» еще одну елку, поменьше. Но вот исполнят ли эти пожелания, сказать трудно.

Теперь, собственно, про сам символ Нового года. Это искусственная конструкция, изготовленная по заказу городской мэрии. На металлическом каркасе закрепят подобранные по высоте пихты – они будут играть роль веток.

– У ёлки будет густая крона и строгий силуэт, все будет чисто и опрятно. Украсят ее игрушками – разными шарами и сосульками. Кроме того, на пешеходной аллее смонтируют световые арки, чтобы создать новогоднюю атсмосферу, - рассказали в пресс-службе городской администрации.

Не хватает мороза

В Уссурийске, помимо елки, традиционно создали ледовый городок. В этом году, правда, не все прошло гладко: из-за слишком теплой погоды сроки работ сдвинулись, а детализация фигур будет хромать. Как сообщает канал «Телемикс», скульпторы, вероятно, откажутся от мелких деталей – так как недостаточные холода сказываются на качестве льда. Вырезают ледяные фигуры, как и в прошлые годы, мастера из Лесозаводска. Закончить свою работу они планируют к 27 декабря.

17-метровая уссурийская красавица. Фото: adm-ussuriisk.ru

Сам городок поделят на три зоны. Первая – для самых маленьких, вторая –для фотосессий (там будет аллея светодиодных деревьев, беседка и новогодняя выставка), и третья – для ледяных скульптур.

В центре зимнего городка уже установили главный атрибут праздника – ёлку. Высота искусственного дерева составляет 17 метров. Его украсил праздничными шарами и подсветкой. Во время праздников вокруг ели будет кататься паровозик для детей.

К слову о зимнем городке – с ним в этом году тоже не все гладко. Администрации пришлось демонтировать большую пятискатную горку для катания. За полторы недели травмы на ней получили полтора десятка человек (половина из них – дети). Трем пострадавшим пришлось лечь на стационарное лечение.

Как рассказала начальник управления культуры администрации округа Евгения Ким, после многочисленных жалоб горку решили разобрать. Однако по ее словам, во всех несчастьях виноваты сами уссурийцы.

Ночью зимний городок выглядит очень красиво. Фото: adm-ussuriick.ru

– Подростки и взрослые, поднимаясь на горку, не думают ни о своей безопасности, ни о безопасности окружающих. Толкают детей помладше на лестнице и на верхней площадке. Начинают съезжать все вместе, сбивая тех, кто не успел встать и уйти со льда. В связи с этим люди травмируются, - рассказала она.

Вместо горки в зимнем городке создадут ледяной лабиринт. Его уже делают, и, скорее всего, сдадут вместе с фигурами.

Ну, такое

А вот Артёму с ёлкой не очень повезло. Новогодняя искусственная конструкция выглядит довольно неказисто. Ночью, при свете иллюминации, она выглядит немного лучше – но только немного.

Вот такая елка стоит в Артеме. Фото: пресс-служба администрации Артема

Сам зимний городок в центре города готов на 80%. В нем уже обустроили зону для малышей, а сейчас заканчивают монтаж горок. Их будет три – одна предназначена для ребятишек 5-8 лет, на второй можно кататься с 9 лет, а третья (четырехметровая) предназначается для взрослых. Будет там и отдельная фотозона.

Кроме того, по всему городу расставили еще несколько елок, а также смонтировали праздничные светодиодные гирлянды и арт-объекты.

Рыбка и хрюшка

В Арсеньеве уже установили зеленую красавицу. Как сообщают в администрации города, елку уже заканчивают украшать. На нее повесят огромные шары, а также новые гирлянды.

В Арсеньеве строят ледяной городок. Фото: пресс-служба администрации Арсеньева

Как и в Уссурийске, в зимнем городке установят ледяные скульптуры. На площади уже можно увидеть символ года – свинью, а также золотую рыбку. Через несколько дней фигур станет гораздо больше.