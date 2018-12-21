Снегопад в Приморье: десятки аварий и транспортный коллапс

Сегодня на Приморье обрушился снегопад. Несмотря на то, что стихия разбушевалась не очень сильно, на дорогах края наступил коллапс. Снег и гололед привел стал причиной зашкаливающего количества аварий. Некоторые дороги оказались практически заблокированными.

Одной из самых проблемных точек стал пригород Владивостока. Там уже произошло несколько десятков аварий, и на трассе собрались огромные пробки.

Садгород. Настоящий коллапс. Фото: dpscontrol.ru

В пригороде Владивостока - масса аварий. Фото: dpscontrol.ru

Практически перекрыта дорога на аэропорт. Из-за нескольких аварий движения там нет – машины просто стоят в огромном заторе. Сама трасса покрыта тонким льдом, и ехать по ней просто опасно.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/683259" frameborder="0"></iframe> Пробка в аэропорт Кневичи. Снег, колллапс.

Серьезная авария произошла перед низководным мостом. Водитель Toyota Vitz не справился с управлением на скользком асфальте, машину занесло, и она ударилась в леера. От удара легковушку развернуло, и она перегородила проезжую часть.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/683256" frameborder="0"></iframe> Перед низководным мостом. Владивосток. ДТП.

В самом Владивостоке ничуть не лучше. Приморскую столицу сковали 10-балльные пробки. Движение затруднено на Золотом мосту, Эгершельде, Снеговой, Борисенко, Светланской и проспекте Столетия. А вот такая ситуация наблюдается в районе улицы Катерной.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/683255" frameborder="0"></iframe> Катерная улица, ДТП.

Администрация города сообщает, что снегоуборочная техника уже вышла на маршруты. Однако успехов в работе муниципальщиков пока не видно. А кое-где борьба со снегом превратилась в настоящий фарс.

dpskontrol_125rus Как-то так... Владивосток, дорожные работы

Очень непростая ситуация наблюдается в окрестностях Находки. Из-за перепада температур все перевалы сковал лед, и проехать по ним просто невозможно. Машины не могут подняться – в том числе, фуры. Не исключено, что в скоро времени перевалы перекроют работники ГИБДД.

dpskontrol_125rus В сторону Находки движение встало

В самой Находке сегодня тоже много аварий. Одно из столкновений произошло на Находкинском проспекте.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/683258" frameborder="0"></iframe> Находка, ДТП.

Honda Fit занесло на скользкой дороге, и малолитражка вылетела на встречную полосу. Там она столкнулась с Subaru Forester.

"Субару" изрядно досталось. Фото: dps_vl

Точно такая же картина наблюдается в Лазовском районе. Сергеевский перевал сковало льдом, и оттуда уже улетело несколько машин.

Сергеевский перевал, авария. Фото: dpscontrol.ru

Фактически перекрыта дорога на подъезде к Фокино. Там на трассе развернуло фуру, и движение «встало».

Авария в Фокино - развернуло фуру. Фото: dpscontrol_125rus

Серьзная авария произошла в Шкотовском районе, возле Романовки. Там с трассы улетела машина, в которой находилось три человека. «Ниссан» занесло и он кубарем покатился в кювет. Прибывшие на место аварии медики госпитализировали девушку с серьезной травмой головы. Остальные люди, находившиеся в салоне, отделались ссадинами и ушибами.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="360" src="https://www.dv.kp.ru/video/embed/683251" frameborder="0"></iframe> Романовка, ДТП.

Стоит отметить, что снегопад только набирает силу – и ночью край, по всей видимости, серьезно заметет. Что тогда будет твориться на дорогах Приморья, лучше даже не представлять.