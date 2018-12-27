Наталья Овчинникова: Я готова играть Эдит Пиаф до последнего

Наталья Овчинникова - одна из самых ярких актрис Приморского краевого театра имени Горького, в котором она служит с 2006 года. И именно роль парижского воробушка Эдит Пиаф в постановке Вадима Данцигера стала знаковой ролью для актрисы, подарившей зрителю необыкновенную историю о маленькой, сильной женщине. О счастье, характере, Франции и своих сыновьях Наталья рассказала в интервью «КП» - Владивосток».

- Наталья, трудно было выдержать конкурс и поступить на актёрский факультет?

Я ничего в этом не соображала. Приехала из посёлка Славянка на вступительные экзамены. Мне сказали выучить песню, басню. И в итоге прошла, очень легко и весело. Я никогда потом не сожалела, что выбрала эту профессию.

- Почему так получилось, что именно роль Эдит Пиаф стала знаковой в карьере, а не, например, Джульетты, которую в институте мечтают сыграть все?

Джульетта - это краткосрочная роль, её не сыграешь порой даже в 25 лет. Я всегда это понимала, тем более выгляжу старше своих лет. Есть актрисы характерные, которые любят, как я сейчас - тащить на себе всё, лишь бы не быть красивой на сцене.

Это слишком просто - сделать себя на сцене красивой, на это всё работает - звук, свет, костюм, грим, а решиться на какое-то хулиганство не все женщины могут.

И пусть у меня роли Джульетты в актерской карьере не случилось, зато неожиданно вышло так в моей жизни, что я сыграла Эдит Пиаф. Я всегда её любила, восхищалась - больше как певицей, не углубляясь в биографию и творчество.

И как-то так сошлись звёзды, никто об этом не думал, не мечтал. Эта роль просто свалилась на меня буквально с небес. Зацепилось несколько людей, которые вместе взяли и сложили этот спектакль. Это произошло быстро, мгновенно, ярко и вовремя.

- Эта роль повлияла на твой характер, что-то изменила внутри?

- Конечно, эта роль да и личность самой Пиаф оказали влияние. На мою манеру поведения, разговоры, общение, даже смех стал другим.

Больше всего меня восхищает в этой личности её внутренняя огромная сила. Сила в маленьком крохотном человеке, сила любви и таланта. Я этим спектаклем очень дорожу и готова играть эту роль до последнего.

Я мечтаю побывать во Франции, и сейчас это связано именно с Эдит Пиаф. Каждая девочка хочет увидеть Париж, но после этого спектакля - это то место, куда я обязательно должна попасть.

- Как удалось выучить такое количество песен на французском, не зная языка?

- Выучить песни на французском языке было несложно. Больше помогают музыкальный слух и ежедневные тренировки. Но я знаю, о чем пою, знаю обороты и перевод этих песен. Мы специально не стали брать самые узнаваемые композиции - «Нет, ни о чем не жалею я», «Жизнь в розовом цвете» или «Падам-падам».

Спектакли об Эдит Пиаф идут в нескольких театрах страны, и везде они там звучат. Мы пошли другим путём, решили показать другие её песни.

- Ты не боишься потерять себя в театре?

- Я не отношусь к театру как к образу жизни. Многие актёры иногда путают, и этой грани в их жизни нет. В какой-то момент театр становится на первое место. У меня есть чёткое представление, что театр - это любимая работа, которая забирает много сил и энергии.

Мне не страшно потерять актёрское нутро, некий огонь, потому что знаю, что я смогу себя найти и в другом. Как только я пойму, что «исписалась», не будет энергии и сил. Есть такой момент, когда нет сил дарить себя людям. А в нашей профессии ты всегда себя отдаёшь, хоть какой-то кусочек. Это нужно делать - оторвать от себя и подарить людям, иначе будет враньё на сцене.

- Хочется получить роль злодейки?

- У меня до сих пор не было отрицательных ролей, но очень хочется, потому что отрицательные роли всегда интересней. Как не бывает только хороших или плохих людей, так и зла в чистом виде не бывает. Есть обстоятельства, которые подвигают людей на какие-то плохие действия. Все мы люди, которые родились чистыми и беззаботными, и, играя отрицательную роль, нужно найти эти очаги, которые подтолкнули человека совершать отвратительные поступки. И это интересно. Я бы очень хотела сыграть заключённую с тяжёлой судьбой, чтобы она была плохой, мне хочется её оправдать.

Я не создаю идолов, но как актрису я очень люблю Мерил Стрип. Стать знаменитым в нашей профессии очень трудно. Нас очень много, а выделяются единицы.

Актрисам мешают амбиции и внутренние комплексы. Многие люди большое значение придают тому, что о них говорят и думают. Я работаю и не обращаю внимания на это. Только упорным трудом можно реализоваться в театре и в жизни.

- Популярность Пиаф подарила тебе признание как актрисы?

- В последнее время меня часто узнают на улице. Но не по роли в спектакле «Эдит и её демоны»… большинство не ассоциируют меня с ней.

Были как-то даже сумасшедшие поклонники, которые таскали букеты, писали письма, ждали, ловили за капюшон и под театром, и возле дома.

Они все хотят внимания, придумывают себе историю, видят на сцене образ, влюбляются и совершенно не понимают, что мы обычные люди, которые идут с сумками из магазина, воспитывают детей.

«Только упорным трудом можно реализоваться в театре и жизни…»Фото: Юлия НИКИТИНА

- Дети гордятся, что их мама актриса?

- Конечно, гордятся, особенно старший. Но я не думаю, что мои сыновья пойдут по моим стопам. Хотя они очень творческие мальчики. Один хочет стать мультипликатором или создавать игрушки, второй ищет себя в информационных технологиях. Меня мучает всё время совесть, что я что-то упускаю, но я всегда стараюсь проводить с ними как можно больше времени.

Я много чего умею делать и всегда хочу узнавать что-то новое. Как ни странно, хочу стать очень хорошим поваром. Умею готовить, но хочется делать это лучше, создавать изыски. Я всегда это откладываю и жду, когда появится время.

- Если бы можно было исполнить твоё одно желание, что бы это было?

- Я очень хочу дочь. Когда ты окружена вниманием и заботой со стороны своих мужчин, это необыкновенно, но хочется девочку. Мне кажется, что рядом с мальчишками я становлюсь этакой пацанкой.

- Какой ты видишь себя в старости, лет в 70?

- В 70 лет я вижу себя точно не кряхтящей и жалующейся на жизнь, а модной бабулькой, воспитывающей внуков, в которых мне хочется полностью раствориться.

- Как ты встречаешь Новый Год?

- 31 декабря я отменяю все новогодние шары, ёлки. Готовлю, убираю дом и встречаю Новый Год с детьми и родителями. Обязательно к нам домой приходит Дед Мороз. Это уже традиция. И как большинство, под бой курантов пишу желание на бумажке, сжигаю её, кидаю пепел в бокал с шампанским и выпиваю. Всегда сбывается!